Дети не просто читают стихи, а вживаются в образ героев: Елена Стельмах о конкурсе «Живая классика»

Новости Беларуси. Предпочтение отдают Якубу Коласу. Большинство из участников конкурса чтецов «Живая классика» декламируют произведения.
Наш телеканал является одним из организаторов этого конкурса,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предпочтение отдают Якубу Коласу. Большинство из участников конкурса чтецов «Живая классика» декламируют произведения.
Наш телеканал является одним из организаторов этого конкурса,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего более 13 тысяч участников объединил масштабный проект.
Стихи белорусских авторов уже звучали в каждом уголке нашей страны.
Оценивать мастерство юных талантов жюри было непросто. Сложнее будет выбрать и финалистов.
Александр Карлюкевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Сталічнае тэлебачанне надала конкурсу новы статус, новый медыйны статус. Ён заключаецца не толькі ў тым, што падрыхтаваны інфармацыйныя тэлевізійныя паведамленні, але тое, што сярод арганізатараў Сталічнае тэлебачанне яшчэ вылучае гэты конкурс у фармат новага яго правядзення. Усе яго удзельнікі жадаюць стаць тэлезорками чытання.
Елена Стельмах, первый заместитель председателя союза писателей Беларуси:
Рэспубліканскі конкурс юных чытальнікаў «Жывая класіка» набыў вельмі вялікі размах,
дзеці не проста чытаюць вершы, а уваходзяць у вобраз сваіх герояў.
Яны рыхтуюць да гэтага і тэатральныя касцюмы. Журы будзе вельмі складаная задача.
Имена победителей назовут в Полоцке во время празднования дня белорусской письменности.
А 3 сентября трое лучших чтецов выйдут на сцену вместе с участниками грандиозного проекта СТВ – «Золотая коллекция белорусской песни».