Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске

Праздник начался с танцевальных выступлений. К слову, среди популярных направлений не только уличные, но и народные танцы.

Новости Беларуси. В парке Победы проходит фестиваль молодежных субкультур. Представители поколения «NEXT», которые неравнодушны к современному искусству, соревнуется в близких для себя увлечениях: музыке, спорте и юморе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Прахов, многократный чемпион Беларуси по латиноамериканским спортивно-бальным танцам:

И на роликах, и на скейте катаюсь, но сегодня хочу танцевать. И буду. Это такой праздник, сюда пришло очень много молодежи.

Решили попробовать свои силы, представить Беларусь на «Славянском базаре» хотим.

Роллеры исполняют трюки, юмористы выясняют, кто из них остроумнее, а спортсмены выбирают самого сильного и выносливого. Но соревновательный дух не помешал поддержать идею единства. Многие пришли на фестиваль в майках с белорусским орнаментом.