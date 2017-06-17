Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Новости Беларуси. В парке Победы проходит фестиваль молодежных субкультур. Представители поколения «NEXT», которые неравнодушны к современному искусству, соревнуется в близких для себя увлечениях: музыке, спорте и юморе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник начался с танцевальных выступлений. К слову, среди популярных направлений не только уличные, но и народные танцы.
Иван Прахов, многократный чемпион Беларуси по латиноамериканским спортивно-бальным танцам:
И на роликах, и на скейте катаюсь, но сегодня хочу танцевать. И буду. Это такой праздник, сюда пришло очень много молодежи.
Решили попробовать свои силы, представить Беларусь на «Славянском базаре» хотим.
Роллеры исполняют трюки, юмористы выясняют, кто из них остроумнее, а спортсмены выбирают самого сильного и выносливого. Но соревновательный дух не помешал поддержать идею единства. Многие пришли на фестиваль в майках с белорусским орнаментом.
Анна Журавская:
Здесь очень круто, весело! Людей море, здесь роллеры, мимы, танцы, конкурсы. Атмосфера просто улетная. Вот там вот кидаются краской, я так понимаю что это холи-фест.
Каждый может себе найти развлечение, от маленького ребенка до взрослого человека.
Завершит фестиваль настоящая диджейская баталия. Музыканты исполнят авторские сеты, после чего жюри подведет итоги конкурса. Лучшие танцоры, юмористы и диджеи выступят на Днях молодежи на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».