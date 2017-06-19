Прямой эфир

«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно

19 июня 2017 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Танцевальная классика и строгий этикет. В Гродно возрождают давние традиции проведения балов.

«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно-1

Полонез, вальс, кадриль – как и более ста лет назад, дамы и кавалеры закружились в танцах.  Встречала гостей сама пани Элиза Ожешко, в доме которой и состоялся светский раут. Театрализованное представление перенесло двор парка в эпоху XIX века: музыкальные, литературные и игровые салоны. Плюс  мастер-классы по хореографии и этикету.  

«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно-3

Александра Долговская, участница бала:
Кто не хочет быть красивой? Конечно же, согласилась, конечно же, пошла, чтобы почувствовать этот дух XIX века, как ходили все, вот эту всю пышноту, красоту. Чувствуешь, что осанка появляется сразу.

«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно-5

Ирина Скадорва, житель Гродно:
Другая атмосфера какая-то потрясающая! Очень здорово! Увидела на афише – очень захотелось. Специально приехала сюда увидеть все это.

«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно-7

«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно-9

Сезоны пани Элизы будут устраивать на протяжении всего лета. Это дань памяти известной писательнице, которая жила в Гродно. Ожешко была светской львицей своего времени и известным меценатом.

# Культура # Фотофакт # Бал

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская классическая музыка в темноте тоннеля: что такое проект «Гукі метро. Слухай сваё» в Минске
18 июня 2017 11:32

Белорусская классическая музыка в темноте тоннеля: что такое проект «Гукі метро. Слухай сваё» в Минске

Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
17 июня 2017 18:17

Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске

Вышиванки, тротуарная плитка, продукты питания: как национальный орнамент стал неотъемлемым спутником белорусов
17 июня 2017 18:05

Вышиванки, тротуарная плитка, продукты питания: как национальный орнамент стал неотъемлемым спутником белорусов