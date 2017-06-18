Белорусская классическая музыка в темноте тоннеля: что такое проект «Гукі метро. Слухай сваё» в Минске

Еще в 2016 году в столичном метрополитене в противовес рекламе зазвучала классическая музыка. Пассажиры с наслаждением слушали Баха, Моцарта и Штрауса. Проект получил огромное количество положительных отзывов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

И уже этим летом столичная подземка вновь окунулась в атмосферу классики, на этот раз белорусской. Теперь на станциях метро будут звучать классические произведения белорусских авторов. Идея принадлежит столичным студентам. С ней они выступили на конкурсе социальных проектов и получили поддержку.

Трансляция музыкальных произведений от выдающихся белорусских классиков ведется сразу с 60 экранов метрополитена несколько раз в день.

Дарья Барановская, организатор проекта «Гукі метро. Слухай сваё»: Ідэя ўзнікла абсалютна выпадкова, восенню мы ехалі ў метро і зразумелі, што гэтае месца, праз якое кожны дзень праходзіць мільён чалавек, кожны 10-ы беларус, амаль ніяк не выкарыстоўваеццца для развіцця чалавека. Мы думалі і вырашылі запусціць праект па пулярызацыі беларусскай класічнай музыкі ў метро.

Уже сейчас организаторы проекта работают над новыми роликами. Совсем скоро в минском метро можно будет услышать произведения Михаила Огинского, Станислава Манюшко, Евгения Глебова, Николая Аладова, Анатолий Богатырева и Мечислава Карловича.

Глеб Вайкуль, организатор проекта «Гукі метро. Слухай сваё»: Пакуль запушчана адна кампазіцыя, пілотны ролік. Мы выпрабоўвалі, як яна будзе гучаць, як будзе ўспрымацца людзьмі. І на аснове гэтага відэароліка да наступнага тыдня запусцім яшчэ некалькі.

Пассажиры:

Хорошо в метро, где играет музыка, а тем более белорусская. Если это будут белорусские композиторы, а не на английском языке объявлять остановки. Мы только за.

Это отлично. Пусть молодежь занимается, слушает, развивается, приучается к культуре.

Некоторые белорусы на знают свою музыку. Я хочу, чтобы они узнали.

Классическая музыка благоприятно влияет на все. И на рост растений, и на жизнь.

Я считаю, что это очень хорошая идея. Это вообще здорово.

На самом деле особо без разницы. Я пришел в метро и поехал.

Прекрасно. Не против. Мы должны слушать белорусскую музыку.

В утренней спешке или в вечерний час-пик уже сегодня познакомиться с произведениями белорусских композиторов могут пассажиры столичной подземки. И хотя уникальный проект «Гукі метро. Слухай сваё» пока только делает первые шаги, кто знает, может, именно он станет отличительной особенностью белорусского метрополитена.