Накануне главного праздника страны – Дня Независимости – наша съемочная группа побывала в мемориальном комплексе «Хатынь» – знаковом месте не только для белорусов, но и для многих народов. Комплекс возглавляет очень эрудированный, увлеченный своим делом и неравнодушный человек — Артур Зельский. Он поделился с нами удивительной историей собственной жизни и поведал трагическую историю сожженной деревни Хатынь.

В память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами. Мемориальный комплекс «Хатынь» был открыт 5 июля 1969 года. Приехавших встречает шестиметровая бронзовая скульптура «Непокоренного человека» с мёртвым ребёнком на руках. Рядом сомкнутые гранитные плиты, символизирующие крышу сарая, в котором сожгли жителей деревни. Бывшая улица деревни Хатынь выложена серыми, под цвет пепла, плитами. В тех местах, где когда-то стояли дома, высятся 26 обелисков, напоминающих печные трубы, опалённые огнём. На каждом колокол, который печально звонит в память о погибших сельчанах. Ещё один символ Хатыни — «деревья жизни», на ветвях которых в алфавитном порядке перечислены названия белорус-ских деревень, Их оккупанты уничтожили вместе с жителями, но села были восстановлены после войны.

Символ мужества и Победы. «Курган Славы» возведен на 21 километре шоссе Минск-Москва в честь завершения операции по осво-бождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В основание Кургана заложена земля, которую привезли из городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева. Величественный мемориал венчают четыре 35-метровых штыка, которые символизируют фронты, освобождавшие Беларусь. На вершину кургана ведет винтовая лестница, в которой 241 ступень.

Хранитель страшной истории Хатыни — деревни, которую сегодня не найти ни на одной карте. Герой нашей программы возглавил комплекс несколько лет назад. Несмотря на то, что он руководитель, Артур Гарриевич с удовольствием сам водит экскурсии. Ведь достучаться до сердец слушателей, донести боль этого места может лишь человек сопереживающий и неравнодушный, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.