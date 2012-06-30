Музей «Берестье» – единственный в Европе с кварталом средневекового города – отмечает 30-летие

Новости Беларуси. Единственный в Европе музей, где можно увидеть средневековый славянский город, 30 июня отмечает День рождения. 30 лет исполнилось археологическому музею в Бресте.

Именно Петр Лысенко стоял у истоков создания «Берестья», как историко-археологического памятника. Ученый признается: более 50 лет он ищет в земле раритеты. «Берестье» считает своей лучшей работой.

Петр Лысенко, археолог:

Это единственный музей, где сохраняются постройки. Это дает ответ на вопросы о том, какова была высота древнего жилища, где был дверной проем.

Коллекция музея – более 40 тысяч находок. Правда, в экспозиции – маленькая толика. Среди раритетов, которые нет ни в одном музее мира, – дубовое рало XIII века, маслодельный жом, гребень.

Основа экспозиции музея – на глубине 4 метра, в раскопе. Часть ремесленного квартала XIII века – из сосны и дуба. Все законсервировано. Сохранить уникальную археологическую находку возможно лишь при соблюдении определенных температурного и влажностного режимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Щерба, заведующая музеем «Брестье»:

Мы каждый год проводим дополнительную консервацию. В данный момент не вызывают тревоги раскопки в этом археологическом раскопе.

Ежегодно музей посещают около 60 тысяч туристов. За 30 лет здесь побывали граждане из 37 стран. Особенно многолюдно в День рождения.

Машина времени словно перенесла гостей праздника в средневековье: рыцарские турниры, танцы древних славян, город мастеров, мастер-классы от народных умельцев.

Василий Логвин, гончар:

Любовь к керамике как генетическая память у народа осталась. Люди тысячелетиями пользовались этой посудой.

В ближайшее время археологи планируют приступить к новым раскопкам, вблизи музея «Берестье». Ведь земля у древнего города хранит немало тайн.