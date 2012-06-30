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Фестиваль «Славянское единство» открылся 30 июня на пересечении границ Украины, Беларуси и России

30 июня 2012 15:59
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Новости Беларуси. Фестиваль «Славянское единство» 30 июня собрал десятки тысяч человек на пересечении границ Украины, Беларуси и России. Это крупнейшее по своему размаху международное мероприятие: своеобразный рекорд посещаемости здесь был установлен несколько лет назад. Тогда на нейтральной полосе собралось свыше 100 тысяч человек.

Начинать славянский фестиваль с молебна уже становится хорошей традицией. Второй год подряд братьев-славян в этот день наставляет глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Три могучие ветви выросли из единого корня, ствола. Но помнить мы должны, что не могут зеленеть ветви и тем более приносить плода, если они будут отрублены от этого единого ствола, от единого корня. Не может у наших народов начаться история, исчисляемая лишь только десятками лет. Эта история уходит вглубь.

От общей истории – к настоящему и будущему. На этот раз – минимум национальных костюмов и фольклора. Все пространство – субкультурам и тому, что объединяет нынешнее поколение славян.

В этом году организаторы мероприятия вспомнили, что изначально «Славянское единство» – молодежный фестиваль. Поэтому в центре праздника все новое и молодое.

Нынешний фестиваль, организованный белорусской стороной, запомнится прежде всего своим прогрессивным форматом. А вот чем удивить гостей в следующем году, придется подумать уже нашим соседям. В 2013 эстафету фестиваля примет Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Виталий Распопов # Александр Добриян # Фестиваль # Фотофакт # Фестивали и карнавалы

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