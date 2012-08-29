Новости Беларуси. День белорусской письменности в 2013 году примет Быхов Могилевской области. Об этом 29 августа сообщила журналистам первый заместитель министра информации Беларуси Лилия Ананич.

Из года в год День письменности празднуется в исторических и культурных центрах, с которыми связана жизнь известных деятелей страны. В нынешнем году праздник пройдет 1 и 2 сентября в Глубоком Витебской области. Более 100 белорусских писателей примут участие в культурной программе. Лучшим авторам будут вручены почетные награды. С печатными раритетами все желающие смогут ознакомиться на специализированной выставке.

Нововведением этого года стал конкурс юных читателей. Здесь самые маленькие смогут поближе познакомиться с белорусской классикой.

В гулянье примут участие дипломаты из 50 стран, а также зарубежные писатели из России, Украины, Черногории, Сербии, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана. В завершение праздника Глубокое передаст эстафету Быхову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Мы на свяце беларускага пісьменства прадэманструем лепшыя набыткі кнігавыдання. І, самае галоўнае, – увага краіны да слова, да мовы, да культуры. На гэтым свяце будзе многа цікавых праектаў, якія звязаны з дзецьмі.

Александр Карлюкевич, главный редактор газеты «Звязда»:

По традиции будет проведен круглый стол с участием писателей из разных стран «Писатель. Книга. Время». Мне кажется, что у белорусских мастеров художественного слова есть уникальная возможность наладить контакты буквально со всем миром.