Второй фестиваль этнографических традиций пройдет 24 и 25 августа в Гомельской области

Новости Беларуси. Более тысячи артистов соберет Второй фестиваль этнографических традиций, который пройдет 24 и 25 августа в Гомельской области. На праздник приглашены профессиональные творческие коллективы Украины и России. Беларусь представят Национальный академический народный хор имени Цитовича, Белорусский государственный ансамбль народной песни «Свята», арт-группа «Беларусы» и цыганское шоу «Аллюр». Помимо выступлений музыкальных коллективов в программе мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, лозоплетению. Завершится фестиваль праздничным фейерверком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Щербич, начальник управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь:

Полесье славится своими традициями, своей культурой. Мы сможем ознакомить гостей с этими традициями, с характером и бытом полесской земли.