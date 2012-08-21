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Второй фестиваль этнографических традиций пройдет 24 и 25 августа в Гомельской области

21 августа 2012 19:09
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Новости Беларуси. Более тысячи артистов соберет Второй фестиваль этнографических традиций, который пройдет 24 и 25 августа в  Гомельской области. На праздник приглашены профессиональные творческие коллективы Украины и России. Беларусь представят Национальный академический народный хор имени Цитовича, Белорусский государственный ансамбль народной песни «Свята», арт-группа «Беларусы» и цыганское шоу «Аллюр». Помимо выступлений музыкальных коллективов в программе мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, лозоплетению. Завершится фестиваль праздничным фейерверком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Щербич, начальник управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь:
Полесье славится своими традициями, своей культурой. Мы сможем ознакомить гостей с этими традициями, с характером и бытом полесской земли.

# Культура # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

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