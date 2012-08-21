Новости Беларуси. Международная летняя школа театрального искусства открылась 21 августа в Минске. Семинары и мастер-классы в ближайшие две недели проведут драматурги и актеры из разных регионов страны. Свой артистизм продемонстрируют медиадизайнеры и кураторы из Швейцарии, Германии и других стран. А первого сентября в Республиканском театре белорусской драматургии будет представлен итоговый спектакль «Вавилонская башня», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Герасимович, куратор проекта:

Лозунг проекта так: «традиция встречает инновацию». Мы хотим совместить разные театральные традиции: западноевропейскую традицию, которая ориентирована на перформативные, инсталлятивные пракики, на использование медиатехнологий в театральном процессе, и нашу, восточновропейскую, традицию.