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Международная летняя школа театрального искусства открылась 21 августа в Минске

21 августа 2012 19:53
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Новости Беларуси. Международная летняя школа театрального искусства открылась 21 августа в Минске. Семинары и мастер-классы в ближайшие две недели проведут драматурги и актеры из разных регионов страны. Свой артистизм продемонстрируют медиадизайнеры и кураторы из Швейцарии, Германии и других стран. А первого сентября в   Республиканском театре белорусской драматургии будет представлен итоговый спектакль «Вавилонская башня», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Герасимович, куратор проекта:
Лозунг проекта так: «традиция встречает инновацию». Мы хотим совместить разные театральные традиции: западноевропейскую традицию, которая ориентирована на перформативные, инсталлятивные пракики, на использование медиатехнологий в театральном процессе, и  нашу, восточновропейскую, традицию.

# Культура # Театр # Ирина Герасимович

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