«Бригада-2» появится в прокате в ноябре. Безруков негодует

Новости России. Кинофильм «Бригада. Наследник» выйдет в прокат в ноябре. Первая часть, которую зрители увидели десять лет назад, закончилась трагически – все главные герои, кроме Саши Белого и его супруги, погибли. Сергей Безруков, посвятивший 10 лет избавлению от образа бандита, от съемок в продолжении категорически отказался.

Первый сезон «Бригады» побил все рекорды по популярности в России и стал первым российским фильмом, добравшимся до полуфинала престижной американской телепремии «Эмми». На протяжении трёх лет многочисленные поклонники сериала задавались одним вопросом: будет ли сниматься продолжение? И три года создатели «Бригады» в один голос твердили: «Нет, продолжения не ждите!». В 2006 планы продюсеров поменялись. За десять лет поменялись и взгляды Сергея Безрукова.

Воскрешать Пчелу, Космоса и Фила сценаристы не решились. А Саша Белый в картине появится (как и его жена в исполнении Екатерины Гусевой). Отказ Сергея Безрукова возвращаться к образу Белого создал массу неудобств для съемочной группы.

Денис Алексеев, режиссёр «Бригады. Наследник»:

Съемки начались два года назад. Мы снимали в Москве, в Нью-Йорке и только через год в Черногории. Затянули из-за неопределенности с нашим главным актером Сергеем Витальевичем Безруковым. Что ж, если человек избрал для себя такое кредо – не возвращаться к былому – и придерживается его – это достойно уважения. Другое дело, что множество влиятельных людей уверяли нас, что смогут его уговорить. В итоге актера Безрукова в нашей картине нет, а вот персонаж Саши Белого, такой же как в сериале, есть. Мы решили его нарисовать. Художники потратили на это несколько месяцев.

По словам режиссёра, Белого создавали с помощью компьютерных технологий и сложного пластического грима. По иронии судьбы, Сашу Белого «рисовала» команда, которая создала образ Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Технология та же – специальная съемка, подготовка, дублер, сложный грим, выравнивание и компьютерные маски.

Творческая команда подозревала, что Безруков будет недоволен и, возможно, захочет обратиться в суд из-за использования своего образа, поэтому, перед тем как приступить к съемкам, авторам второй части «Бригады» пришлось ознакомиться с юридическими тонкостями. Долгие месяцы консультаций и согласований привели к тому, что решено воссоздать именно образ Саши Белого, а не исполнителя его роли.

Сергей Безруков негодует, он считает поступок съёмочной группы несправедливым и нечестным.

Сергей Безруков, актёр:

Я об этом ничего не знал. Я никакое добро не давал. Получается, без меня меня женили. Это нечестно, мне кажется. Но меня это мало интересует. Я сказал, что в эту тему, к роли Белого не вернусь.

Актёр театра и кино Олег Табаков, наставник Безрукова посоветовал своему ученику не обижаться на создателей «Бригады-2», сообщает ctv.by со ссылкой на «Комсомольскую правду в Украине».

Олег Табаков, режиссёр, актёр театра и кино:

Мне кажется, Безруков хорош сам по себе! И создание Божие пока никакая компьютерная графика улучшить не может. Человек обязан Господу Богу и папе с мамой. А компьютеры, знаете… может быть, будет что-то лет через сто. А с уровнем сегодняшней технологии это не на пользу. Сергей не согласился играть – не заинтересовало его, вот и все. Костлявая рука голода не держит его за горло, значит, он выбирает по любви. А то, что без его согласия воспользовались его образом - это просто свинство. Это вопросы совести… Не очень порядочно так делать без согласия человека. Это, знаете, вроде того, когда люди, подражая моему голосу, рекламировали сметану. Было такое.

Знаменитый режиссёр отметил, что использование образа Сергея в киноленте, по меньшей мере, некрасивый поступок со стороны создателей, ведь образ Безрукова – его частная собственность.

Олег Табаков, режиссёр, актёр театра и кино:

Авторское право у нас нелигитивизировано. Авторское право в том смысле, если я написал что-то - есть. А смежные авторские права? В чем причина бедствования пожилых актеров? Одна из таких и вам понятных конкретных жизненных по своим результатам проблем – отсутствие соблюдения этого смежного авторского права. Доказать права практически невозможно. Люди не гнушаются ничем в реализации своего стремления заработать больше! Я называю вещи своими именами.

По сюжету «Бригады-2» главным героем картины становится 18-летний сын Саши Белого Иван. Молодой человек вместе с друзьями вступит в схватку с криминальными авторитетами за наследство отца. Ивана Белова сыграл Иван Макаревич (сын Андрея Макаревича, лидера группы «Машина времени»), а его мать – Екатерина Гусева, которая, как пишет российская пресса, долго думала, прежде чем согласиться сыграть в продолжении.

Денис Алексеев, режиссёр «Бригады. Наследник»:

Катя согласилась из большого уважения к продюсеру и сценаристу картины Александру Иншакову и к роли, которая сделала ее знаменитой. Екатерине было интересно сыграть взрослую женщину, в продолжении она уже мать двоих детей. Получается, Гусева в «Бригаде» охватила весь диапазон: от девочки, жены криминального авторитета до матери 18-летнего парня.

Напомним, образу Саши Белого Безруков предпочёл образ преступника в ремейке «Джентльмены удачи-2». Безруков играет бандита Смайлика, который похищает из музея Санкт-Петербурга национальный символ Казахстана – Доспех Золотого Воина. Сценарий современного прочтения «Джентльменов удачи» ненамного отличается от советской версии, утверждают создатели. Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов, известный по таким проектам, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Ночной дозор», «Ёлки». Выход ремейка на большие экраны запланирован на 27 декабря 2012.