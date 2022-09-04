День белорусской письменности подходит к концу – эмоции гостей фестиваля

Новости Беларуси. Юбилейный 30-й День письменности пройдет в Витебской области, в Городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На родине Константина Вереницына, автора поэмы «Тарас на Парнасе». Эстафету передали во время церемонии закрытия.

На сцене выступили ансамбль «Сябры» и обладатель премии Президента через искусство к миру и взаимопониманию – Анатолий Ярмоленко. Основой творчества коллектива всегда были песни про любовь к родной земле и семье. 4 сентября этими чувствами артисты делились с жителями Добруша и гостями праздника.

На праздник мы приехали вместе с сыном посмотреть. Конечно, праздник очень красивый: концерты, сцена. Для детей куча всяких развлекательных мероприятий. Очень интересно. И вообще, молодцы. Жалко, что он проходит только два дня. Столько познавательной информации.

День письменности в Добруше прошел с особым настроением. Был приурочен и к Году исторической памяти. Напомним, в 2022 году Беларусь отмечает 140-летие со дня рождения Янки Купалы и Якуба Колоса, 110-летие Максима Танка, 85-летие Николая Чегринца. Также белорусы чтят память Ивана Шамякина.

Мы приехали из Гомеля, поэтому, естественно, все, что здесь звучит – Паскевич, Румянцев – это все для нас знакомо. Тем не менее я, как ни странно для многолетней жительницы Гомеля, в Добруше первый раз. И очень поражена тому, что столько примет исторического Гомеля присутствует в Добруше, опять же, повторяю имена Румянцева, Паскевича. Фотографии, нам очень понравился краеведческий музей. Естественно вспомнилась белорусская литература, изучали ее в свое время в школе – это имена Шамякина, Короткевича.