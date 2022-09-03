Прямой эфир

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов

03 сентября 2022 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стюша Тайм, блогер:  
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Национальный центр современных искусств, чтобы поближе познакомиться с одним очень интересным человеком – нашим белорусским художником.  

Аналогов в мире не было. Что за техника Facemoney Illusion?  

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов-1

Стюша Тайм:  
Нас встречает Вадис Красовский, автор уникальной техники Facemoney Illusion – картины из монет. Расскажете сегодня про свою технику?  

Вадим Красовский, художник:  
Конечно!  

Стюша Тайм:  
Рисуете, я так понимаю, с детства? С чего все начиналось?  

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов-3

Вадим Красовский:  
Да, я рисовал с детства, я перерисовывал мультфильмы: «Кота Леопольда», «Ну, погоди!», «Баба Яга против» – все, что только можно. Я срисовывал, смотрел телевизор, рисовал эти образы. И все время мне хотелось нарисовать именно не лес, полянки, пейзажи, натюрморты, а именно лица, выражения эмоций.  

Стюша Тайм:  
В мире аналога нет, так?  

Вадим Красовский:  
На момент, когда я создавал ее, не было. Я смотрел, мониторил, чтобы понимать, насколько я «одинок» в этом. Сейчас пытаются пробовать уже. В любом случае, уже показано, уже много выставок прошло.  

Сколько времени уходит на картину из монет?  

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов-5

Стюша Тайм:  
Сколько монет нужно для такой картины?  

Вадим Красовский:  
Конкретно в этой более 4 000 монет. Изначально было у меня много монет, я собирал их всю жизнь. Но, конечно, моей коллекции хватило на две картины. А сейчас я покупаю на аукционах, на базарах.  

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов-7

Стюша Тайм:  
А сколько времени примерно уходит на создание этого шедевра?  

Вадим Красовский:  
Сейчас это примерно три недели, месяц. Но это, когда уже подготовлены монеты, потому что процесс долгий. Я сначала обрабатываю монеты антикоррозийными составами, в баночках замачиваю. У меня целая лаборатория.  

«За последние несколько лет было 12 персональных выставок»  

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов-9

Стюша Тайм:  
Как часто выставляете картины свои?  

Вадим Красовский:  
За последние несколько лет было 12 персональных выставок. А вообще очень много и очень часто выставки одной картины. Вот как здесь сейчас выставка одной картины в рамках этого шикарного проекта, который организовала галерея Farba в Национальном центре современных искусств.  

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов-11

Стюша Тайм:  
А есть ученики у вас?  

Вадим Красовский:  
Еще нет, я еще не созрел, но я стою на этом пути. Есть уже мысли: некая школа, студия.  

Стюша Тайм:  
Вы частый гость фестивалей, конкурсов. Вас приглашают в качестве жюри. Расскажите про эту сферу вашей деятельности.  

Вадим Красовский:  
Да, это такая очень ответственная, интересная, тонкая сфера деятельности. Я горд, мне очень важно быть на таких мероприятиях, чтобы эмоций набираться, чтобы творить дальше.  

Стюша Тайм:  
Что бы вы могли пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть.  

«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов-13

Вадим Красовский:  
Я бы хотел пожелать крепкого здоровья, любви, счастья. Чтобы все получалось, чтобы все мечты сбывались. И, конечно, творчества. Оно развивает, воодушевляет, окрыляет.  

Читайте также:  

«Мы все в коллективе разные». Как собрать вместе полдюжины поющих девушек? Интервью с группой «Статус»  

«Я требовала это, я это получила». Что необходимо для того, чтобы стать профессиональным певцом?  

«Все распределить и везде успеть». Как распланировать день, если ты активист, волонтер и блогер?  

# Картины # Стюша Тайм

Другие новости рубрики

Все новости
Как певица Zina готовится ко Дню города и за что любит родной Минск? Поговорили с молодой поп-дивой
02 сентября 2022 08:46

Как певица Zina готовится ко Дню города и за что любит родной Минск? Поговорили с молодой поп-дивой

Брест готовится встретить Международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Какие спектакли запланированы?
29 августа 2022 07:26

Брест готовится встретить Международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Какие спектакли запланированы?

«От данной коллекции можно плясать». Копыльскому музею передали коллекцию монет стоимостью 17,5 тыс долларов
26 августа 2022 14:22

«От данной коллекции можно плясать». Копыльскому музею передали коллекцию монет стоимостью 17,5 тыс долларов