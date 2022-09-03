«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Национальный центр современных искусств, чтобы поближе познакомиться с одним очень интересным человеком – нашим белорусским художником.
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Национальный центр современных искусств, чтобы поближе познакомиться с одним очень интересным человеком – нашим белорусским художником.
Стюша Тайм:
Нас встречает Вадис Красовский, автор уникальной техники Facemoney Illusion – картины из монет. Расскажете сегодня про свою технику?
Вадим Красовский, художник:
Конечно!
Стюша Тайм:
Рисуете, я так понимаю, с детства? С чего все начиналось?
Вадим Красовский:
Да, я рисовал с детства, я перерисовывал мультфильмы: «Кота Леопольда», «Ну, погоди!», «Баба Яга против» – все, что только можно. Я срисовывал, смотрел телевизор, рисовал эти образы. И все время мне хотелось нарисовать именно не лес, полянки, пейзажи, натюрморты, а именно лица, выражения эмоций.
Стюша Тайм:
В мире аналога нет, так?
Вадим Красовский:
На момент, когда я создавал ее, не было. Я смотрел, мониторил, чтобы понимать, насколько я «одинок» в этом. Сейчас пытаются пробовать уже. В любом случае, уже показано, уже много выставок прошло.
Стюша Тайм:
Сколько монет нужно для такой картины?
Вадим Красовский:
Конкретно в этой более 4 000 монет. Изначально было у меня много монет, я собирал их всю жизнь. Но, конечно, моей коллекции хватило на две картины. А сейчас я покупаю на аукционах, на базарах.
Стюша Тайм:
А сколько времени примерно уходит на создание этого шедевра?
Вадим Красовский:
Сейчас это примерно три недели, месяц. Но это, когда уже подготовлены монеты, потому что процесс долгий. Я сначала обрабатываю монеты антикоррозийными составами, в баночках замачиваю. У меня целая лаборатория.
Стюша Тайм:
Как часто выставляете картины свои?
Вадим Красовский:
За последние несколько лет было 12 персональных выставок. А вообще очень много и очень часто выставки одной картины. Вот как здесь сейчас выставка одной картины в рамках этого шикарного проекта, который организовала галерея Farba в Национальном центре современных искусств.
Стюша Тайм:
А есть ученики у вас?
Вадим Красовский:
Еще нет, я еще не созрел, но я стою на этом пути. Есть уже мысли: некая школа, студия.
Стюша Тайм:
Вы частый гость фестивалей, конкурсов. Вас приглашают в качестве жюри. Расскажите про эту сферу вашей деятельности.
Вадим Красовский:
Да, это такая очень ответственная, интересная, тонкая сфера деятельности. Я горд, мне очень важно быть на таких мероприятиях, чтобы эмоций набираться, чтобы творить дальше.
Стюша Тайм:
Что бы вы могли пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть.
Вадим Красовский:
Я бы хотел пожелать крепкого здоровья, любви, счастья. Чтобы все получалось, чтобы все мечты сбывались. И, конечно, творчества. Оно развивает, воодушевляет, окрыляет.
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