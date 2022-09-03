«У меня целая лаборатория». Белорусский художник создаёт картины из монет, которым нет аналогов

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Национальный центр современных искусств, чтобы поближе познакомиться с одним очень интересным человеком – нашим белорусским художником. Аналогов в мире не было. Что за техника Facemoney Illusion?

Стюша Тайм:

Нас встречает Вадис Красовский, автор уникальной техники Facemoney Illusion – картины из монет. Расскажете сегодня про свою технику? Вадим Красовский, художник:

Конечно! Стюша Тайм:

Рисуете, я так понимаю, с детства? С чего все начиналось?

Вадим Красовский:

Да, я рисовал с детства, я перерисовывал мультфильмы: «Кота Леопольда», «Ну, погоди!», «Баба Яга против» – все, что только можно. Я срисовывал, смотрел телевизор, рисовал эти образы. И все время мне хотелось нарисовать именно не лес, полянки, пейзажи, натюрморты, а именно лица, выражения эмоций. Стюша Тайм:

В мире аналога нет, так? Вадим Красовский:

На момент, когда я создавал ее, не было. Я смотрел, мониторил, чтобы понимать, насколько я «одинок» в этом. Сейчас пытаются пробовать уже. В любом случае, уже показано, уже много выставок прошло. Сколько времени уходит на картину из монет?

Стюша Тайм:

Сколько монет нужно для такой картины? Вадим Красовский:

Конкретно в этой более 4 000 монет. Изначально было у меня много монет, я собирал их всю жизнь. Но, конечно, моей коллекции хватило на две картины. А сейчас я покупаю на аукционах, на базарах.

Стюша Тайм:

А сколько времени примерно уходит на создание этого шедевра? Вадим Красовский:

Сейчас это примерно три недели, месяц. Но это, когда уже подготовлены монеты, потому что процесс долгий. Я сначала обрабатываю монеты антикоррозийными составами, в баночках замачиваю. У меня целая лаборатория. «За последние несколько лет было 12 персональных выставок»

Стюша Тайм:

Как часто выставляете картины свои? Вадим Красовский:

За последние несколько лет было 12 персональных выставок. А вообще очень много и очень часто выставки одной картины. Вот как здесь сейчас выставка одной картины в рамках этого шикарного проекта, который организовала галерея Farba в Национальном центре современных искусств.