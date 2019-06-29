«Даже было предложение назвать Минск городом Скобелевом». Почему? Удивительные факты об улице Красноармейской

От студентов до политиков. Кто жил на Красноармейской и почему улица часто меняла название, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Эта улочка, длиной почти в 2 км, спускается к самой Свислочи. И пусть находится она в самом центре, столичная суета здесь так и не прописалась. В XIX веке на карте Минска появилась Кошарская.

Дело в том, что ранее на этом месте располагались военные казармы, что в переводе на польский – «кошары». Позже её нарекли Батальонной, а в 80-ых годах XIX века переименовали в Скобелевскую в честь знаменитого генерала, героя Русско-турецкой войны Михаила Дмитриевича Скобелева. Военачальник жил в доме неподалёку от нынешней 4-ой школы.

Улица Красноармейская в Минске: исторические названия, отель «Париж», первый в Беларуси бассейн и «ленинка» Марина Мирончик, экскурсовод:

Прожил тут немного, но был встречен с большими почестями. Даже было предложение назвать город Минск городом Скобелевом. Этот герой оставил название улицы до 1919 года, потом она стала улицей Красноармейской. Развиваться активно начала в 20-30-ые годы. На ней появились такие знаменитые здания как Дом Красной армии. Также здесь стояла красивейшая постройка середины XIX века – Дом Чапского.

Последний располагался в районе нынешней резиденции Президента Беларуси. Там гимназисты вальсировали на балах, а дворяне отстаивали свои интересы.

А вот дома для крестьян строили во многих городах Советского Союза. Они были своеобразным общежитием для тех, кто приехал поторговать в столицу. Здесь можно было переночевать, перекусить и даже сходить в читальню. Спустя время в них открыли агитационные пункты, и в 30-ые годы на месте минского Дома Крестьянина построили ЦК Компартии Беларуси. После войны здание реконструировали по проекту архитектора Георгия Заборского. Сегодня в исторически памятном месте – Республиканский Дом молодёжи.

Марина Мирончик:

Здания, которое здесь когда-то существовало, к сожалению, уже нет. А это была водонапорная башня. Оно просуществовало до конца 50-ых годов. Она была построена в 1870 году. Когда в Минске провели водопровод. И как инженерная конструкция она очень не нравилась горожанам, прежде всего, своей брутальной архитектурой из красного кирпича. Но, тем не мене, эта башня давала возможность снабдить водой целых 28 улиц в городе.

Красноармейская славилась образовательной жизнью. На месте нынешнего исторического факультета БГУ когда-то был филологический. Лекции начали читать ещё в 1921 году. О тех временах скромно молчит мемориальная доска в честь первого ректора истфака Владимира Ивановича Пичеты.

Но грызть гранит науки здесь начали ещё раньше. В 1906 году на этом месте располагалась элитная гимназия Зубакина и Фальковича. Обучение здесь могла позволить только «золотая» молодёжь, и пусть цена была немалой – 150 рублей в год, результат того стоил.

Александра Володина, кандидат исторических наук, экскурсовод:

Зубакин и Фалькович были не только действующими талантливыми педагогами, но и хитрыми коммерсантами, заключили соглашение с белорусской железной дорогой – Либаво-Роменском отделением, что они будут направлять детей наиболее перспективных рабочих учиться сюда в эту гимназию, учиться не бесплатно.

Студенты и писатели проводили часы напролёт в «Ленинке». Национальная библиотека появилась на Красноармейской в 1934 году по проекту Лаврова и Желткевича. Искусство чистой формы читалось в каждой детали. Конструктивисты любили геометрию и игру с палитрой металлов. Библиотеку окрасили в глубокий чёрный цвет с аквамариновым оттенком. Просветительская функция задавала свой тон.

Александра Володина:

Первое здание в Минке, которое возводилось специально для библиотеки. И соответственно, функция этого здания – распространять знания. Знания для любого человека – это база, основа жизни, это ось координат. Мы видим вдоль Красноармейской ось «икс», вниз к Свислочи – «игрек». Там был для комфортного чтения свет. Поэтому центральный зал делают почти целиком стеклянным. Ле Корбюзье говорил, что вертикальная линия – это что-то живое, жизнь, поэтому все лестничные пролёты у конструктивистов выполнялись, в том числе, вертикальными.

Дом по Красноармейкой, 13 спрятан за забором и красивым садом. В 60-70-ые годы здесь, в основном, жили первые лица республики. Обратите внимание на ретро-детали. Сквозные подъезды с козырьками, балконные решетки из гофрированного металла.

Минск в районе завода им. Кирова: история и планы архитекторов Гремела слава о Красноармейской, в прямом смысле, из-за станкостроительного завода имени Кирова. Его продукция была нарасхват по всему Советскому Союзу. А неподалёку – парк 40-летия Октября. История этого места не менее любопытна.

Марина Мирончик:

Когда-то здесь находились военные казармы. А также находился первый импровизированный стадион, на котором в 1913 году прошёл первый дружеский товарищеский матч по футболу. И состоялся он между местными минскими гимназистами и торгово-промышленными служащими Минска. Естественно, со счётом 3-0 победили гимназисты. Также здесь играл оркестр, а по окончанию матча девушки дарили цветы победителям.

Бывший минский ипподром: здесь прилюдно повесили 14 фашистов В 1925 году на этом месте был построен первый минский ипподром. Он пользовался невиданным успехом у горожан. Здесь проводили праздники и соревнования. Назвали его в честь легендарного командира советской армии Семена Михайловича Будённого. В 1934 году военачальник лично побывал здесь вместе с Ворошиловым на сельскохозяйственном празднике. Но не только спорт и достижения принесли известность этому месту... В честь освобождения Минска 16 июля 1944 года на ипподроме было решено провести партизанский парад. Марина Мирончик:

Приняли участие около 30 тысяч партизан всех возрастов.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Довольно забавный курьёз случился во время этого парада. Потому что перед ликующими трибунами прошел козёл, который был одет в военный мундир, увешанный военными наградами Вермахта. А на самом деле, это был даже не козёл, а коза Машка. Но, тем не менее, она стала полноценной участницей этого партизанского шествия.