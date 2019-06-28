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Участник группы Cаrnival Youth: Минск очень нравится, как дома

28 июня 2019 12:11
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Новости Беларуси. Болельщиков из самых разных стран в эти дни можно встретить в Минске. Точкой притяжения для многих становится фан-зона II Европейских игр у Дворца спорта. Центральная и самая посещаемая.

Сегодняшняя программа с латвийским акцентом. Под знаком культуры этой страны проходят многочисленные мероприятия. Все подробности у Анастасии Ярощик-Корниенко.

Участник группы Cаrnival Youth: Минск очень нравится, как дома-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Национальный колорит Латвии представит знаменитая группа Cаrnival Youth. В переводе – карнавал молодости. Это смесь фольклорной и современной музыки. Концерт пройдет вечером. Мы побывали на репетиции.

Участник группы Cаrnival Youth: Минск очень нравится, как дома-4

Сегодня на белорусской сцене состоится премьера нового хита. Мы услышали его заранее, и у наших зрителей сейчас появится возможность услышать фрагмент песни первыми.

Участник группы Cаrnival Youth: Минск очень нравится, как дома-7

Кристиан Коситис, участник группы Cаrnival Youth:
Будем играть песни из предыдущих альбомов, и будут песни из латвийского альбома также. Будут новые синглы из нашего нового альбома Good luck.
Впечатления очень хорошие, очень нравится, вообще, как дома. Нам всем здесь очень нравится.

Участник группы Cаrnival Youth: Минск очень нравится, как дома-10

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # Культура # Кристиан Коситис # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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