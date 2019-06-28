Участник группы Cаrnival Youth: Минск очень нравится, как дома

Новости Беларуси. Болельщиков из самых разных стран в эти дни можно встретить в Минске. Точкой притяжения для многих становится фан-зона II Европейских игр у Дворца спорта. Центральная и самая посещаемая.

Сегодняшняя программа с латвийским акцентом. Под знаком культуры этой страны проходят многочисленные мероприятия. Все подробности у Анастасии Ярощик-Корниенко.