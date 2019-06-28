Участник группы Cаrnival Youth: Минск очень нравится, как дома
Новости Беларуси. Болельщиков из самых разных стран в эти дни можно встретить в Минске. Точкой притяжения для многих становится фан-зона II Европейских игр у Дворца спорта. Центральная и самая посещаемая.
Сегодняшняя программа с латвийским акцентом. Под знаком культуры этой страны проходят многочисленные мероприятия. Все подробности у Анастасии Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Национальный колорит Латвии представит знаменитая группа Cаrnival Youth. В переводе – карнавал молодости. Это смесь фольклорной и современной музыки. Концерт пройдет вечером. Мы побывали на репетиции.
Сегодня на белорусской сцене состоится премьера нового хита. Мы услышали его заранее, и у наших зрителей сейчас появится возможность услышать фрагмент песни первыми.
Кристиан Коситис, участник группы Cаrnival Youth:
Будем играть песни из предыдущих альбомов, и будут песни из латвийского альбома также. Будут новые синглы из нашего нового альбома Good luck.
Впечатления очень хорошие, очень нравится, вообще, как дома. Нам всем здесь очень нравится.
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