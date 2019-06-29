Фестиваль «Венок дружбы» в Бобруйске: самобытные песни и танцы, гонки на тракторе и дегустации

Новости Беларуси. Культурная программа II Европейских игр в эти дни масштабно представлена не только в Минске, но и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Культурная программа II Европейских игр в эти дни масштабно представлена не только в Минске, но и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бобруйске открылся международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы».
На одной сцене – исполнителей больше, чем из 40 стран 5 континентов. Впервые с самобытными песнями и танцами выступают участники из Аргентины. Насыщенная программа в городе на Березине будет радовать белорусов три дня.
Рамир Баро, участник фестиваля:
Я представляю цыганскую диаспору. Я думаю, что за всю историю 15-го фестиваля, мне повезло, потому что я единственный человек этой национальности. Уровень клевый у вас, все круто, мне понравилось. Я надеюсь, что еще буду принимать участие.
Алеся Касойкина, участник фестиваля (Азербайджан):
Мы первый раз, у нас молодой коллектив: ему 3 года. Как только мы узнали об этом фестивале, мы изъявили желание его посетить и поучаствовать в нем.
30 июня бобруйчан ожидает спортивный праздник и гастрономический фестиваль. Здесь можно будет не только продемонстрировать силу духа, но и продегустировать блюда белорусской кухни. Незабываемо провести вечер помогут известные исполнители. Завершится фестиваль гонками тракторов.