Фестиваль «Венок дружбы» в Бобруйске: самобытные песни и танцы, гонки на тракторе и дегустации

Новости Беларуси. Культурная программа II Европейских игр в эти дни масштабно представлена не только в Минске, но и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бобруйске открылся международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы».

На одной сцене – исполнителей больше, чем из 40 стран 5 континентов. Впервые с самобытными песнями и танцами выступают участники из Аргентины. Насыщенная программа в городе на Березине будет радовать белорусов три дня.

Рамир Баро, участник фестиваля:

Я представляю цыганскую диаспору. Я думаю, что за всю историю 15-го фестиваля, мне повезло, потому что я единственный человек этой национальности. Уровень клевый у вас, все круто, мне понравилось. Я надеюсь, что еще буду принимать участие.

Алеся Касойкина, участник фестиваля (Азербайджан):

Мы первый раз, у нас молодой коллектив: ему 3 года. Как только мы узнали об этом фестивале, мы изъявили желание его посетить и поучаствовать в нем.