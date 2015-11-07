Улица Красноармейская в Минске: исторические названия, отель «Париж», первый в Беларуси бассейн и «ленинка»

Красноармейская. Название этой улицы напрямую связано с событиями Октябрьской революции 1917 года и созданием Красной армии. Такое имя улица получила в 1919 году и такой минчане знают ее сегодня.

Архитектурный облик этой центральной части города – также результат коренного перелома. Исторические здания сегодня изменили свое предназначение, да и улица не раз меняла свое имя в летописи. Так, первое название – Кашарская – от польского «казармы», они раньше размещались на этой улице в районе современного завода имени Кирова.

Также эта улица была известна на карте города как Батальонная. С 1882 года она называлась Скобелевская в честь героя русско-турецкой войны генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, известного «Белого генерала».

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Заўсёды, калі ён ішой у бой, а ён ішоў у бой менавіта наперадзе сваіх атрадаў, заўсёды ў белай форме і на белым кані, таму быў празваны «Белым генералам». Але, вы разумееце, што рэвалюцыя, пасля – Грамадзянская вайна, і слова «белы», «белы генерал» трошкі змяніла сваё значэнне. Белы – гэта каторы не чырвоны, каторы буржуазны, наш вораг. Таму вуліца не можа быць названа ў гонар «Белага генерала». Пераіменавана яна была ў вуліцу Чырвонаармейскую.

Дом офицеров, хоть сегодня и относится проспекту Независимости, но исторически прописался на территории Красноармейской. Это яркий архитектурный акцент начала улицы. Когда-то это здание знали как дом Красной армии, а еще раньше здесь находилось архиерейское подворье.

В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой наш Минск оказывается в границах Российской империи. Православие, самодержавие, народность.

В Минске готовится усадьба российского православного архиепископа, для него было выкуплено здание XVIII века. Оно стало началом комплекса архиерейского подворья. Здесь размещалась духовная консистория, церковная администрация.

В XIX веке по проекту минского архитектора Хрищановича на этом месте возводится архиерейское подворье – дворец архиепископа и Покровская церковь, которая размещалась ближе к проспекту.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

З другога боку ад архіерэйскага пардвор’я ўніз да ракі Свіслач, да губернатарскага сада, зараз гэта дзіцячы парк імя Горкага, такімі тэрасамі спускаліся сады. Жылося тут вельмі добра. Захаваліся, напрыклад, мемуары чарговага архіепіскапа Голубева, дзе ён апісвае, як, напрыклад, прымаў тут гасцей, у тым ліку прыгожых дам, прымаў у сабе ў палацы. Карацей, усё тут кіпела.

История архиерейского подворья закончилась с приходом советской власти. Там, где сейчас располагается малая сцена Купаловского театра, когда-то стоял отель «Париж», в нем после революции разместился тогдашний дом Красной армии. Здесь можно было научиться подковывать коней и метко стрелять.

Армия росла. В 1926 году решить проблему поручают архитектору Иосифу Лангбарду, нашему земляку, человеку, которому Минск обязан своим столичным статусом.

Здания Дома правительства, театра оперы и балета, Академии наук. В этом списке символов города авторства Лангбарда и Дом офицеров. Архитектору поручили перестройку былого архиерейского подворья в дом для Красной армии. Для тех времен это было самое прогрессивное здание города. Здесь находился первый в Беларуси бассейн европейского уровня, располагалась огромная библиотека.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Вось гэтыя чатыры велізарныя будынка Лангбарда, натуральна, што іх нельга было не заўважыць пры авіаналётах, але яны ацалелі, таму што яны вельмі спадабаліся нацыстам. Гэта архітэктура канструктэвізма з такім налётам класіцызма. Гэта было вельмі падобна таму, што яны ўзводзілі тады ў Берліне. Таму тут адразу быў зроблены дом для салдатаў. Пасля вайны сыходзяць немцы, Іосіф Гіршэвіч вяртаецца сюды, вяртаецца ў Беларусь і пачынае адбудоўваць свае галоўныя будынкі.

В начале XX века на месте всем известного минчанам танка Т34 находился земский сельскохозяйственный музей. Значительная часть экспозиции была посвящена болоту. Здание не пережило войну, сейчас здесь стоит памятник.

Освобождение Минска 3 июля 1944 года начал танковый взвод под руководством Дмитрия Фроликова.

Четыре главных здания столицы во время освобождения были заминированы, об этом узнает «Маршал Победы» Жуков и приказывает не ввязываться в бои, чтобы сохранить архитектурные жемчужины Минска. Все же в Доме офицеров одна бомба успела взорваться, но дом удалось восстановить.

Здание, где сейчас находится штаб-квартира Республиканского союза молодежи, также с интересной историей. В первые годы после революции здесь находился Дом крестьянина.

Напротив, на месте нынешней Резиденции, располагался дворец известного градоначальника Карла Гуттен Эмириковича Чапского, построенный архитектором Крижановичем.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Гэта быў будынак для дваранскіх сходаў. Вяскова тут праводзіліся балі, і ў тым ліку тут праводзіўся бал для гімназістаў. На сродкі, якія збіраліся дваранскім сходам для найбольш бедных гімназістаў, ім дапамагалі прыйсці на гэты бал, некаторым жанчынам давалі прыданае, а хлопцам дапамагалі, каму было трэба, працягнуць далейшае навучанне.

Сейчас здесь располагается Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. А раньше все минчане и известные белорусские писатели приходили в «библиотеку-ленинку».

Искусство чистой формы, геометрия и конструктивизм. Огромные круглые колонны, чистые линии и никакого декора. Сверху остекленный читальный зал. Конструктивисты любили лаконичность и яркость. Библиотека была глубокого черного цвета с аквамариновым оттенком.

Высшее образование на белорусских землях началось именно здесь (благодаря профессору, историку, первому ректору БГУ Владимиру Ивановичу Пичету) в 1906 году, когда здесь была основана частная мужская гимназия Зубакина-Фальковича. Правда, юная элита собиралась тогда по адресу Магазинная, 32. Позволить себе обучение в гимназии могла только «золотая» молодежь, ведь цена знаниям была очень высока: 150 рублей в год.

Во время Первой мировой войны учреждение было отдано под немецкий госпиталь. С этого здания начинается история БГУ. До этого белорусы за высшим образованием ездили в Виленский университет.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

У 1921 годзе, як раз у лістападзе, фактычна мы з вамі ля юбелейнай даты – 11 лістапада, адбылася першая лекцыя, якая была прачытана ў гэтым будынку. І гэтая лекцыя была прысвечана гісторыі культуры народаў Межземнамор’я ў перыяд кіравання Рэйма. 30 кастрычніка быў Дзень адчыненых дзвярэй, было афіцыйнае ўрачыстае адкрыццё ўніверсітэта. Адсюль пачынаецца наш універсітэт. Паступова ён распадаўся на факультэты. У 1934 годзе быў утвораны гістарычны факультэт. Але пераехаў ён у гэты будынак ужо на самым прыканцы XX стагоддзя. Раней тут знаходзіўся філалагічны факультэт, як раз студэнты якога бегалі ў былую «ленінку».

По соседству – средняя школа № 4 – хорошая иллюстрация перехода от чистого конструктивизма к постконструктивизму. Видим, что колонны становятся круглыми, у них появляются капители, а здание напоминает старинный дворец. Именно на месте этого образовательного учреждения раньше находился дом «Белого генерала» Михаила Дмитриевича Скобелева.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Ён атрымаў ганаровага грамадзяніна горада Мінска. Але к канцу свайго жыцця ён становіцца вельмі падазроным. Ён падазравае, што супраць яго ёсць змова, што ў яго ёсць вялікія палітычныя ворагі. У свой апошні шлях ён з’яздае ў Петраград. Пагаворваюць, што ён быў забіты: альбо ён быў атручаны, альбо ён проста загінуў пры вельмі невызначанных абставінах у вельмі шыкоўным нумары з адной дзяўчынай невызначанага паходжання абсалютна. Знакаміная Какотка, якую ведаў тады ўвесь Пецярбург, сярод ночы прыбегла ў паліцэйскую ўправу і сказала, што ў яе нумары знаходзіцца мёртвы генерал. Хадзілі чуткі, што яна паходзіць з Аўстрыйскай імперыі, магчыма, яна немка, магчыма, гэта змова Аўстра-Венгрыі ці Прусіі супраць Расіі. Такія чуткі акружалі ягоны апошні дзень.

Красноармейская, 13. С виду неприметный панельный дом, огороженный забором. Но именно он был одним из самых известных номенклатурных домов 60-80 годов, где жила партийная элита.

Так, известным квартирантом был Петр Миронович Машеров. Сквозные проходы, подъезды, лоджии. Две мемориальные доски здесь как дань памяти Петру Мироновичу Машерову и товарищу по несчастью, Сурганову, который также, как и Машеров, трагически погиб в автокатастрофе.

От фактов перейдем к легендам. Есть версия, что этот дворец строил когда-то сам Машеров, хотел жить в красивом доме, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Яму сказалі, што ён кіраўнік з народа, для народа, і не вельмі ёмка, што ён будзе жыць у такім велізарным палацы. І трэба нешта сціплейшае. Петру Міронавічу давялося згадзіцца, ён пераехаў у той дом, які вы бачылі. А гэты дом перадалі пад Палац дзяцей і моладзі. Тут дзеці, тут розныя гурткі, яны іграюць на скрыпках, на раялях, яны рэпетуюць. Пастаянна вельмі-вельмі громка. І кажуць, што партыйныя дзеячы вельмі скардзіліся. Сюды пераязджае бальніца так званай лечкамісіі. Гэта была закрытая медыцынская ўстанова спецыяльна для работнікаў кіраўнічага апарата і членаў іх сем’яў.

Сегодня улица Красноармейская за трамвайными путями – это маленький остров среди шумного Минска. Здесь мало что напоминает о кровавых событиях 1917 года, которые целиком поменяли обличие этого квартала. Но здесь располагаются важные столичные объекты. История Минска свершалась тогда и свершается сейчас именно здесь.