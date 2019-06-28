Участники «Славянского базара» выступят на БелАЗе: какие ещё сюрпризы подготовили организаторы

Новости Беларуси. «Славянский базар» выходит за пределы Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Славянский базар» выходит за пределы Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники взрослого песенного конкурса готовятся выступить на БелАЗе. Юные же вокалисты посетят кондитерскую фабрику и древний Полоцк. Режиссеры раскрыли интригу: детский конкурс пройдёт по мотивам сказки про старика Хоттабыча.
Вручат награду победителю детского конкурса во время торжественного открытия фестиваля – 11 июля, взрослого – на закрытии творческого форума. И это лишь часть сюрпризов, которые подготовили организаторы.
Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
28 июня дирекция фестиваля объявляет финальную акцию «Четвертым будешь?». А надо будет всего лишь купить три билета на определенный концерт и 4-й вы получите абсолютно бесплатно. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы на нашем фестивале не было свободных мест и каждый желающий мог посетить мероприятия «Славянского базара». Акция будет распространяться на все концерты, на все мероприятия и на все площадки фестиваля.
Также стало известно, что на фестивале состоится премьера песни Софии Ротару. А лауреатом специальной премии Президента «Через искусство к миру и взаимопониманию» станет Таисия Повалий.
Кавер-бэнды и ледовое шоу. Глеб Лапицкий рассказал о будущем «Славянского базара»