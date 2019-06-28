Участники «Славянского базара» выступят на БелАЗе: какие ещё сюрпризы подготовили организаторы

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

28 июня дирекция фестиваля объявляет финальную акцию «Четвертым будешь?». А надо будет всего лишь купить три билета на определенный концерт и 4-й вы получите абсолютно бесплатно. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы на нашем фестивале не было свободных мест и каждый желающий мог посетить мероприятия «Славянского базара». Акция будет распространяться на все концерты, на все мероприятия и на все площадки фестиваля.