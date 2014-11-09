Церемония открытия кинофестиваля «Листопад-2014»: как это было?

Новости Беларуси. 21-й «Листопад» отметил совершеннолетие по-американски, но без голливудского пафоса. В сценарии открытия минского фестиваля не было традиционного пролога с ковровой дорожкой, а главные роли достались не приглашенным кинозвездам, а создателям фильмов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ростислав Янковский, народный артист СССР:

Всегда такая и грусть и радость, понимаете? Другой фестиваль стал. Но, тем не менее, я его люблю очень - он мой!

И все же привычку встречать знаменитостей на празднике кино по одежке так просто не искоренить. Среди достаточно демократично одетых vip-гостей мужчины в костюмах с бабочками совсем по дресс-коду Канн были скорее исключением, а дамы в платьях со шлейфами тем более.

Светлана Светличная, едва не закружилась в вальсе в фойе кинотеатра. Появление кинодивы было самым эффектным на церемонии. Смелое мини, элегантная шляпа и песцовая горжетка. Позже актриса призналась: собираясь в Минск, долго паковала чемоданы.

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

Единственная прабабушка, которая ходит в мини, это я. Крутилась пред зеркалом. Вот это мое спасение, потому что эта вещь - она актерская, светлая, соответствует моему имени и фамилии. И вот это все совпало. И я знала, что мы должны дважды быть на сцене. и я думаю, значит, первый раз буду в коротком, второй раз я буду в длинном, но обязательно с этой горжеткой.

Светличная много слышала о «Листопаде». Но как говорится, лучше один раз увидеть. Мечта сбылась.

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

Я здесь, я этому очень рада. Я очень хотела попасть в Беларусь, не только на «Лістапада», так как я тянусь к солнцу, я тянусь к добру. И вот это место на земле с этим ассоциируется у меня. Кто к вам приезжает в гости, возвращается, говорит: ой, были в Минске, в Беларуси, как же там все! И это на самом деле так. Отличиться от других кинофестивалей у вас получилось. Мне очень понравилось открытие - я имею в виду сцену, мне понарвились эти рамы... Я ценю стиль, я вижу, я его чувствую.

Еще одна дама, о которой хочется сказать «шарман», украсила своим появлением церемонию открытия. Та самая Жиль Эгро, которая подарила свой голос оскароносной Марийон Катийяр, сыгравшей Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете».

Станислав Говорухин — создатель множества культовых картин: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину». На этом «Листопаде» представил свой новый фильм «Weekend». В этом году знаменитый режиссер удостоился специального приза Президента Беларуси «за сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

Станислав Говорухин, народный артист России:

Для меня большая честь. Беларусь, Минск всегда поражал чистотой, порядком. Это же фестиваль был всегда и для города тоже - праздник для города.

Открыла конкурсный показ интернациональная работа эстонского режиссера. В ее создании участвовали кинематографисты Беларуси, России, Казахстана, Эстонии и Финляндии. И хотя называется лента «Я не вернусь», режиссер Ильмар Рааг в Беларусь вернулся с удовольствием. Хотя здесь съемкам мешали... слишком хорошие дороги. По сценарию действие происходило в России, и нашим трассам, на взгляд режиссера, не хватило «мистицизма».

Ильмар Рааг, участник XXI Минского международного кинофестиваля «Лістапада», кинорежиссер (Эстония):

Я не знаю, почему «Я не вернусь» является фильмом открытия, но я очень горд. И в этом случае - это уже слишком много, потому что я понимаю, что для меня это был такой маленький интересный и очень трогательный фильм. Но если это здесь представляют как фильм открытия, это просто счастье.

Жюри основного конкурса возглавил режиссер Валерий Тодоровский, сам своеобразный рекордсмен «Листопада». 4 раза его ленты участвовали в фестивале, а фильм «Страна глухих» получил Гран-при. И хотя киномэтр обещал прессе хранить молчание до конца фестиваля, в виде исключения рассказал съемочной группе СТВ по дороге в Центральный кинотеатр, почему не раздумывая принял приглашение на «Листопад».

Валерий Тодоровский, режиссер, председатель жюри основного конкурса игрового кино XXI Минского международного кинофестиваля «Лістапада»:

Я с огромной радостью согласился, потому что я знаю этот фестиваль, я на нем даже побеждал когда-то, уже много лет назад. Я бываю постоянно в Минске, я сотрудничаю с белорусскими кинематографистами, часто снимаю здесь кино. В общем, частично близкий мне уже, родной город. Поэтому, когда меня позвали, я посчитал, что это большая честь и что я должен исполнить этот долг.

А вот молодому датскому режиссеру, чтобы попасть на конкурс документального кино, пришлось поволноваться. Отбор был серьезным. Главными конкурентами теперь считает белорусов.

Тейс Мёльстрём Кристенсен, режиссер документального фильма «Диссонанс» (Дания):

Мы знаем о «Листопаде», потому что он проходит уже 21 год. Здесь много хороших фильмов, конкурс будет серьезным. Мы только что видели 3 белорусских фильма, очень многообещающие работы, с позитивной энергией.

Владимир Лисовский, начальник управления по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:

Это здорово, когда не официальная пресса, а кинематографисты друг другу будут рассказывать, что вот есть Минск, где есть кинофестиваль «Листопад», где любят кино и свое, и зарубежное, понимают кино.

Звияд Долидзе, киновед, член жюри основного конкурса документального кино Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» (Грузия):

Очень хорошая программа, в смысле, что очень интернациональная, много стран принимают участие. Это положительная оценка.

Актриса Анна Полупанова на показ фильма «Белые росы. Возвращение» пришла с дочерью. Алиса на съемках не была, да и первые «Белые росы» вышли еще до ее рождения. Но от сиквела осталась под впечатлением.

Алиса Полупанова, дочь Анны Полупановой, актрисы фильма «Белые росы. Возвращение» (Беларусь):

Понравились два бизнесмена, которые пришли покупать деревню и у них не получилось. Все смешно так вышло.

Анна Полупанова, актриса фильма «Белые росы. Возвращение» (Беларусь):

Удивительная история, что моя дочка родилась в городе и у нас нет родственников в деревне, но у нее с детства мечта - жить в деревне! Поэтому, я думаю, что ей очень близок этот фильм. Как сбежать из города в деревню.

Это праздник. Это огромный праздник для актера, когда он приходит в зрительный зал, видит, что люди радуются, что фильм приносит им удовольствие.

Киномания на неделю охватила столицу. Здесь можно увидеть любимых актеров в новинках мирового кинематографа и фильмы, не доступные в обычном прокате.

К слову, в Минск привезли 163 ленты из 47 стран мира от Австралии и Новой Зеландии до Латинской Америки. Больше всего работ представлено из Беларуси, например фильм «Белые росы. Возвращение», России и страны родины кинематографа - Франции.

Всю предстоящую неделю на столичных экранах будут блистать Гийон Коне, Катрин Денев и другие кинозвезды. И сегодня французского шарма церемонии открытия добавило выступление певицы Жиль Эгро, которая стала голосом Эдит Пиаф в легендарном фильме «Жизнь в розовом цвете».

Поздравление участникам и гостям фестиваля направил Александр Лукашенко и пожелал вдохновения, успехов, незабываемых просмотров и интересных дискуссий.