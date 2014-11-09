«Листопад-2014» 9 ноября: режиссеры о своих фильмах

Новости Беларуси. Кино-фестиваль «Листопад» продолжает радовать своего зрителя. Сегодня, 9 ноября, можно посмотреть около двух десятков картин. Третий конкурсный день начался с анимационной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мультипликационные ленты представил «Беларусьфильм». Вечером зрители увидят «Слепые свидания» грузинского режиссера Ия Сухиташвили. Картина уже завоевала четыре награды на международных форумах. Что еще приготовили организаторы? Корреспондент СТВ – с кино-экскурсией.

Третий конкурсный день фестиваля начался с мультфильмов белорусского производства. Сразу семь анимационных картин, все – нынешнего либо прошлого года выпуска. О них аудитории широкой известно едва ли. Показы – эксклюзивные.

Марина Карпова, режиссер анимационного фильма «Маленький пингвин» (Беларусь):

То, что сейчас показывают в кинотеатрах, это продукция киностудии «Беларусьфильм», ее нигде практически увидеть невозможно. Серия фильмов для детей. Они все так или иначе рассказывают о человеческих ценностях, о которых иногда назидательно детям напрямую не скажешь. О том, что в конце каждого тоннеля есть свет, о том, что за черной полосой всегда наступает светлая.

Кино для самых маленьких показывали сегодня и в «Пионере». К примеру, о том, что такое мечта. Этот фильм снял выпускник Гарварда. Джо Брюстер – пусть и режиссер американский – говорит с детьми на понятном языке. Или вот эта картина – рассказ о силе обещаний и даже смысле жизни.

Дети:

Мне очень понравилась природа, которая изображается в фильме.

Очень был он интересный. Было очень весело, бывало, что грустно.

Показывали сегодня и документалистику итальянской кино-школы. Гости привезли в Беларусь несколько картин. Все они у себя на родине признаны. По крайней мере, кинокритиками. К примеру, картина Александры Кауфманн о Йоханнесе.

Александра Кауфманн, режиссер документального фильма «Быть мной, быть тобой» (Италия):

«Быть мной, быть тобой» – это фильм о моем младшем брате. Это очень личная картина. Мой брат попал в аварию, когда ему был один год. Это очень сильно изменило мою судьбу и судьбу моей семьи. Но, несмотря на это, я хочу сказать зрителю своим фильмом, что жизнь продолжается.

Кино сегодня и обсуждали. На мастер-классах. Такой формат киносеансов для «Листопада» привычный. Организаторы говорят: одна из задач – сделать то же, например, документальное кино – массовым. И популярным.

Никита Сутырин, член Международного жюри кинематографистов конкурса национальных киношкол (Россия):

Мы уже два года занимаемся тем, что пытаемся сделать индустрию неигрового кино более открытой, более понятной, более интересной для зрителей. Сделать так, чтобы зритель приходил в кинотеатр на неигровое.

Гвоздем сегодняшней программы «Листопада» станут «Слепые свидания» от грузинского режиссера Ия Сухиташвили. Фильм уже получил четыре приза на международных кинофорумах. Сравнить картину будет с чем. Вот это кино - в лучших традициях балканского кинематографа. «Памятник Майклу Джексону» также в основном конкурсе фестиваля. Так что, приятного просмотра!