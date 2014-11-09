Народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает 85-летие

Новости России. Её песни знают и поют миллионы. Выдающийся российский композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей. С 85-летием народную артистку СССР поздравил президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта маленькая, энергичная и необычайно одаренная женщина автор более 400 песен. «Как молоды мы были», «Старый клен», «Надежда», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Геологи», «До свиданья, Москва». У каждой не только яркие, запоминающиеся мелодии, но и, как правило, отменные тексты.

С поэтом и супругом Николаем Добронравовым Александра Пахмутова вместе уже более полувека. Две, пожалуй, самые лучшие песни о нашей земле: «Молодость моя - Белоруссия» и «Беловежская пуща» тоже принадлежат этому творческому дуэту - вошли в золотой фонд белорусской культуры.

Александра Пахмутова частый гость «Славянского базара в Витебске». Именно на этой фестивальной сцене ей были вручены специальная награда президента Беларуси «Через искусство - к миру и взаимопониманию» в 2008 году и премия Союзного государства в области литературы и искусства в 2004. Имя Александры Пахмутовой одним из первых засияло на Аллее звезд у витебского Летнего амфитеатра.