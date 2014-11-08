«Возвращение Мухтара» снимают в Минске. В главных ролях - белорусский пес!

Что объединяет эстонского писателя и китайского полицейского, абхазского крестьянина и сербского горожанина? Минск. Кинофестиваль «Листопад». Ведь все перечисленные – это герои фильмов. Именно они, а точнее киноистории о таких персонажах, посоревнуются в основной конкурсной программе кинофорума. Отлично иллюстрирует девиз фестиваля в 2014 году – «Такое разное кино!»

Кто получит «золото» «Листопада», станет известно через неделю. А с этих кадров фестиваль начался. Фильм открытия – «Я не вернусь». История двух девушек и одного побега.

Кинематографический интернационал работал над этой картиной – «евразийская тройка» и северные соседи. И, вообще, в Минске сейчас пересекаются пути режиссеров из противоположных точек планеты: из Дании и Турции, Австралии и Аргентины.

160 фильмов. Целую неделю. Днем и ночью. Впервые организовали сеансы для полуночников. И впервые же – отдельный конкурс среди белорусских кинокартин.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Это веселое, это грустное, это жанровое кино, это кино интеллектуальное, кино доброе, кино злое. Представлено во всех своих ипостасях.

Церемонию открытия в 2014 году перенесли из Дворца Республики в кинотеатр «Москва». В некотором роде символично – московское кино давно прописалось в столице Беларуси в виде многочисленных съемочных групп по всему городу.

Вот в Уручье сейчас снимают очередной российский сериал. Саша – это актер Александр Волков. Пока он ходит, бегает и ездит в кадре, его уже опознали юные поклонницы.

Минчанки:

Подошли посмотреть, увидели его. Может, получится взять автограф.

Девчушкам повезло – целая фотосессия вышла. А вот с автографами не задалось: листочки взяли, а ручку забыли.

Александр снимается в Минске второй раз. Говорит, по душе и город, и люди.

Александр Волков, актер:

Мне очень нравится Минск. Пусть не обижается Москва, больше нравится, чем Москва, потому что он уютный, здесь нет такого бешеного ритма. Вы знаете, я называю белорусов «русскими эстонцами». Они никуда не торопятся и все успевают. И это круто.

Режиссер Владимир Краснопольский говорит, что в Минске есть время спокойно работать: и съемочный день дешевле, и успеваешь за него больше, хотя бы уже потому, что пробок нет – переезды с точки на точку меньше времени занимают. Вот и снимает основоположник российских сериалов у нас уже пятый фильм. И всегда старается задействовать белорусских актеров.

Владимир Краснопольский, режиссер:

Уже приелись лица многих актеров. А у вас очень много нераскрытых актеров, которые по-настоящему имеют хорошую школу, хороший внутренний потенциал актерский, с ними работать одно удовольствие.

А вот Ольга Бурлакова – белорусская телеведущая и актриса – постоянно снимается в российских фильмах. Сыграла более полусотни ролей, а в белорусских проектах – всего две. Не скрывает: у россиян привлекают хорошие деньги.

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

Если честно, если бы мне, наверное, предложили в белорусской, в чисто белорусской картине сняться бесплатно, в хорошей роли, я бы с удовольствием согласилась. Потому что я чувствую свою какую-то ответственность перед белорусским кинематографом. Я – какая-то неотъемлемая часть. И мне хочется чем-то помочь, чтобы он, конечно же, развивался, чтобы наших белорусских фильмов было больше.

Благодаря россиянам и их многочисленным съемкам возможность попробовать себя в кино получают и непрофессионалы, ведь на эпизоды постоянно нужны люди.

Вот Ирина Ромбальская – телеведущая, модель – говорит, что ей очень интересно работать в новом качестве. Пусть даже роли небольшие и однотипные. Сама называет их «халатными», ибо в этой одежде чаще всего приходится сниматься.

Ирина Ромбальская, телеведущая, модель:

Любовницы, красивые девушки, победительницы конкурсов красоты. Они на самом деле такие, что приходишь и можно не читать сценарий, потому что ты, в принципе, понимаешь, что это будет, как это будет. Это уже где-то было, такое дежавю преследует постоянно. Но, мне кажется, все равно это замечательно, что российские фильмы снимаются у нас. Многим нашим актерам и не актерам удается заполучить какие-то интересные роли, пообщаться с интересными людьми.

А еще постоянный герой всех российских фильмов – это сам Минск. Особенно часто в кино снимают улицу Коммунистическую. Пейзаж и здания здесь можно подогнать под любую эпоху.

Самое необычное перевоплощение Коммунистической улицы – в перуанскую. В 2000-ых американцы снимали здесь боевик про столицу южноамериканского государства – Лиму.

Зоя Гражене:

Живу в центре Минска, очевидец того, как снималось российское кино, наверное, на протяжении лета. Ночью не давали спать: фильм снимали, собака рычала. Нас это огорчает немного, но мы добрые белорусы, мы за Россию и с Россией. Пускай приезжают.

Виктор Васильев, председатель РОО «Белорусский союз кинематографистов»:

То русское, что приезжает сюда, в Беларусь – им надо низко поклониться. Образование наших специалистов квалифицированными специалистами России поднимает уровень Беларуси на высокую ступень. И это надо признать и понимать.

Белорусские кинематографисты конкурировать с россиянами сейчас не могут. По крайней мере пока в полную силу не заработает «Беларусьфильм» после реконструкции.

Там, кстати, очередное российское кино снимать готовятся. Режиссером будет Валерий Тодоровский – председатель жюри нынешнего «Листопада».

Юрий Осокин, начальник цеха декоративно-технических сооружений Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Это зал репетиций московского балетного училища. Здесь будет рояль стоять. Полная имитация учебного класса.

Фильм – о московском Большом театре. И его можно вместить в павильоны «Беларусьфильма».

Дмитрий Шелег, заместитель генерального директора по производству Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Услуги «Беларусьфильма» по этому фильму Тодоровского, «Большой», в среднем, если брать этот период до Нового года, составит около 5 млн российских рублей.

Для декораций теперь – простор: построили новый производственный корпус на тысячи квадратных метров. В основном рассчитывают на российские сериалы, которых только на этой неделе в столице снимали минимум три.

Одну съемочную площадку мы никак пропустить не могли.

Вот это, пожалуй, один из самых необычных и самых красивых белорусских актеров, которые снимаются в российских сериалах. Он играет в картине «Возвращение Мухтара». Это – немецкая овчарка, которую на самом деле зовут Виват. И он – белорусский актер.

Снимается впервые, но уже настоящий профессионал: вокруг гуляют местные хвостатые сотоварищи, а он не отвлекается. Почти. Если что, за камерой хозяйка прячется – команды подает.

Актеры, чтобы привлечь внимание мохнатого коллеги, просто используют волшебное для собак слово

Актер:

Виват, на, мячик!

В сериал Виват попал случайно: российские администраторы нашли в Интернете информацию и сами позвонили, рассказывает хозяйка. Искали собаку не только красивую и послушную, но и умеющую делать трюки.

Надежда Кубрякова, владелица собаки:

Трудится он у нас очень много, он работает по 12 часов и даже больше каждый день. Сегодня седьмой день съемок подряд. Сначала было очень тяжело ему привыкнуть. Теперь получше, он понимает, что от него хотят. Скоро будет по команде «Мотор» сам делать все.

Очень общительный – любимец всей группы. Особенно любит режиссера и оператора. Может, понимает, кто здесь главный и к кому стоит «подлизаться».

Пять минут отдыха – и снова на площадку. Отрабатывать гонорар. Который, кстати, не разглашают.

А, вообще, зрителям не важно, какое гражданство у создателей фильмов. Главное, чтобы кино хорошего было побольше.