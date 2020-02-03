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«Бриджит Джонс попадает на греческий остров, где встречаются боги». Необычное шоу «Девичник» пройдёт в Молодёжном театре эстрады

03 февраля 2020 09:38
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5 марта одна из самых популярных площадок Молодежный театр эстрады  представит праздничную шоу-программу «Девичник».

«Бриджит Джонс попадает на греческий остров, где встречаются боги». Необычное шоу «Девичник» пройдёт в Молодёжном театре эстрады-1

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская, артист Молодежного театра эстрады Алексей Гросс и артистка Молодежного театра эстрады – Екатерина Муратова.

Что ожидает нас на этом шоу?

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
Это не просто «Девичник» перед свадьбой, это девичник, где не только собираются девушки, но они делятся своими секретами и могут немного поделиться с мужчинами.

«Бриджит Джонс попадает на греческий остров, где встречаются боги». Необычное шоу «Девичник» пройдёт в Молодёжном театре эстрады-4

Какие роли выпали на вашу долю?

Екатерина Муратова, артистка Молодежного театра эстрады:
Я буду ведущей и естественно исполнительницей прототипа Бриджит Джонс в главной роли.

Алексей Гросс, артист молодежного театра эстрады:
А я буду белорусским мачо, буду слушать все секреты и наматывать на ус.

«Бриджит Джонс попадает на греческий остров, где встречаются боги». Необычное шоу «Девичник» пройдёт в Молодёжном театре эстрады-7

Владислава Артюковская:
Нам просто нужен его талант, мы хотим его полностью раскрыть, потому что это лучший голос Беларуси, победитель «Славянского базара».

Есть голливудский фильм «Дневник Бриджит Джонс». Не страшно было замахнуться, чтобы зритель как-то сравнивал или оценивал?

Екатерина Муратова:
На самом деле не страшно, но я же девушка. Все мы девушки, у всех у нас есть какие-то решаемые проблемки, планы, мечты, кто-то из нас писал дневники. Мы ведем блоги, где все пишется.

«Бриджит Джонс попадает на греческий остров, где встречаются боги». Необычное шоу «Девичник» пройдёт в Молодёжном театре эстрады-10

Владислава Артюковская:
Бриджит Джонс попадает у нас на греческий остров, где встречаются боги, в том числе Зевс, Афродита. А главная ее задача – найти мужчину своей жизни, а их там много, не только Алексей Гросс, там есть и другие мачо.

Это будет во Дворце Республике. Какие будут декорации?

Владислава Артюковская:
Это будет современное шоу. Это будет большой массовой сценой, будет около 300 человек на сцене. Есть шикарные экраны, есть возможность даже поднимать эти экраны и опускать.

«Бриджит Джонс попадает на греческий остров, где встречаются боги». Необычное шоу «Девичник» пройдёт в Молодёжном театре эстрады-13

Это шоу будет интересным как мужчинам, так и женщинам?

Владислава Артюковская:
Безусловно.

Что еще будет интересного на шоу?

Владислава Артюковская:
На «Девичник» мы придумали интересные акции. Например, у нас в зале будут счастливые места. Это будет целая лотерея, мы разыграем эти счастливые места и многие получат подарки. Мы сделаем специальную фотозону, чтобы зрители могли оставить какую-то частичку об этом празднике.

# Театр # Культура # Алексей Гросс # Екатерина Муратова # Фотофакт # Культура Беларуси

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