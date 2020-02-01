Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске

Новости Беларуси. Своеобразный эксперимент в белорусском творчестве. 1 февраля Национальный художественный музей встретил посетителей первым в Беларуси фестивалем визуального искусства. Каждый смог понаблюдать за процессом создания картин. В атмосферу творчества окунулась и Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Готовые шедевры на холстах могут заставить думать и даже сподвигнуть на творчество. Но с чего начинается та или иная картина – чаще всего остается в секрете. Сегодня Национальный художественный музей предоставил возможность каждому приподнять завесу над тем, как создаются произведения искусства и приложить свою руку к процессу. Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Художники-графики, акварелисты, скульпторы, фотографы и дизайнеры собрались на одной площадке, чтобы пообщаться с ценителями своего творчества напрямую. Фестиваль занял сразу два этажа музея. На первом – мир графики. Виктор Савченко этому искусству отдал более 20 лет. Художник работает в технике офорт – это разновидность гравюры на металле, чаще всего на цинке или меди. На специальной пластине иглой буквально выцарапывается рисунок, заполняется краской и только потом отправляется на печать.

Виктор Савченко, художник-график:

Техника достаточно сложная, потому что здесь нельзя ошибаться. Здесь работаешь с тонким материалом, с иголкой, и если ты ошибся, то исправить это уже невозможно. Нужен очень сильный глазомер и точность исполнения. Живопись и скульптура также нашли своих поклонников. Особое внимание притянула Ольга. Она рисует акварелью. Нюанс в том, что картины покрываются яичном желтком. Это позволяет сохраниться работе на более долгий срок.

Ольга Мельник-Малахова, художник:

Та живопись, которую я представляю здесь, на фестивале – левкасная живопись, – она требует подготовки самостоятельной основы. Это не просто пойти купить подрамник, загрунтованный холст. Я люблю делать этот левкасный грунт самостоятельно.