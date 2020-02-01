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Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске

01 февраля 2020 19:03
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Новости Беларуси. Своеобразный эксперимент в белорусском творчестве. 1 февраля Национальный художественный музей встретил посетителей первым в Беларуси фестивалем визуального искусства. Каждый смог понаблюдать за процессом создания картин.

В атмосферу творчества окунулась и Юлия Стриго.

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-1

Юлия Стриго, корреспондент:
Готовые шедевры на холстах могут заставить думать и даже сподвигнуть на творчество. Но с чего начинается та или иная картина – чаще всего остается в секрете.

Сегодня Национальный художественный музей предоставил возможность каждому приподнять завесу над тем, как создаются произведения искусства и приложить свою руку к процессу.

Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-4

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-6

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-8

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-10

Художники-графики, акварелисты, скульпторы, фотографы и дизайнеры собрались на одной площадке, чтобы пообщаться с ценителями своего творчества напрямую.

Фестиваль занял сразу два этажа музея. На первом – мир графики. Виктор Савченко этому искусству отдал более 20 лет. Художник работает в технике офорт – это разновидность гравюры на металле, чаще всего на цинке или меди. На специальной пластине иглой буквально выцарапывается рисунок, заполняется краской и только потом отправляется на печать.

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-13

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-15

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-17

Виктор Савченко, художник-график:
Техника достаточно сложная, потому что здесь нельзя ошибаться. Здесь работаешь с тонким материалом, с иголкой, и если ты ошибся, то исправить это уже невозможно. Нужен очень сильный глазомер и точность исполнения.

Живопись и скульптура также нашли своих поклонников. Особое внимание притянула Ольга. Она рисует акварелью. Нюанс в том, что картины покрываются яичном желтком. Это позволяет сохраниться работе на более долгий срок.

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-20

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-22

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-24

Ольга Мельник-Малахова, художник:
Та живопись, которую я представляю здесь, на фестивале – левкасная живопись, – она требует подготовки самостоятельной основы. Это не просто пойти купить подрамник, загрунтованный холст. Я люблю делать этот левкасный грунт самостоятельно.

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-27

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-29

Посетителей фестиваля также научили работать с гравюрой, провели уроки по академическому рисунку и пинхол-фотографии. Работы, сделанные своими руками, гости смогли забрать в качестве сувенира.

Художники планируют проводить подобные встречи ежегодно, причем на разных площадках. В апреле минчан ждет ряд лекций. Белорусские искусствоведы расскажут о современном творчестве и дадут инструкцию, как начинающему художнику заявить о себе – этакий лайфхак для будущего Сальвадора Дали.

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-32

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-34

Как рисовать в левкасной технике и что самое сложное в гравюре по металлу? Фестиваль визуального искусства прошёл в Минске-36

# Художники Минска # Культура # Юлия Стриго # Фотофакт

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