Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске

Фестиваль Art is проводится впервые. Идею создать такую площадку реализовали 20 художников различных направлений – это начинающие мастера и более опытные. Они не просто выставили свои работы в галерее, но и подробно рассказали о техниках и приемах в творчестве.

Елена Жавнерчик: Я переношу свой рисуночек на линолеум – это называется линогравюра. Потом будет заливаться контуром: где-то будет черное, где-то будет белое, то есть через пару часов будет уже полноценная картина.

Светлана Петушкова, куратор фестиваля визуального искусства:

Всё, что окружает нас в мире – дело рук художников и дизайнеров. Наша цель – познакомить людей с нашими техниками, заявить о себе, показать, что мы есть и наша работа очень важная и очень сложная, и что мы действительно очень тяжело работаем. Мы даем возможность людям познакомиться с нами.

Фестиваль станет традиционным. Художники планируют проводить подобные встречи ежегодно, причем на разных площадках. Уже в апреле минчан ждет ряд лекций. Белорусские искусствоведы расскажут о современном творчестве и дадут детальную инструкцию, как заявить о себе начинающему художнику.