Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске
Новости Беларуси. Своеобразный эксперимент в белорусском искусстве. 1 февраля каждый посетитель Национального художественного музея смог понаблюдать за процессом создания картин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль Art is проводится впервые. Идею создать такую площадку реализовали 20 художников различных направлений – это начинающие мастера и более опытные. Они не просто выставили свои работы в галерее, но и подробно рассказали о техниках и приемах в творчестве.
Посетителей учили работать с трафаретной печатью, гравюрой, провели уроки по акварельной живописи, академическому рисунку и пинхол-фотографии. Работы, сделанные своими руками, гости смогли забрать в качестве сувенира.
Елена Жавнерчик:
Я переношу свой рисуночек на линолеум – это называется линогравюра. Потом будет заливаться контуром: где-то будет черное, где-то будет белое, то есть через пару часов будет уже полноценная картина.
Светлана Петушкова, куратор фестиваля визуального искусства:
Всё, что окружает нас в мире – дело рук художников и дизайнеров. Наша цель – познакомить людей с нашими техниками, заявить о себе, показать, что мы есть и наша работа очень важная и очень сложная, и что мы действительно очень тяжело работаем. Мы даем возможность людям познакомиться с нами.
Фестиваль станет традиционным. Художники планируют проводить подобные встречи ежегодно, причем на разных площадках. Уже в апреле минчан ждет ряд лекций. Белорусские искусствоведы расскажут о современном творчестве и дадут детальную инструкцию, как заявить о себе начинающему художнику.