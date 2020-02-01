Собирала корешки и сорвала спектакль. Как «Мосфильм» платил штраф за Станюту

Особая гордость сотрудников Купаловского театра – личные сувениры от Станюты, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Бусы, ожерелья и другие поделки легенда мастерила из подручных материалов.
Особая гордость сотрудников Купаловского театра – личные сувениры от Станюты, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Бусы, ожерелья и другие поделки легенда мастерила из подручных материалов.
Светлана Суховей, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Мне даже довелось её уговорить сделать на одном из кинофестивалей «Созвездие» выставку в Твери её работ. Под стеклом все эти были бусы, все её поделки, корешки. Кое-что сохранилось у меня из подарков, что она сделала.
Пинигин рассказал о Станюте: как она подкладывала ему конфетки в карман и общалась с Николаем II, Сталиным и Лениным
Полина Буканова, научный сотрудник Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь:
З-за гэтага захаплення аднойчы яна спазнілася на спектакль. Таму што яна была на здымках фільму ў Самары і гэта было дзесьці ў лесе. І яна пайшла, пачала збіраць розныя карэньчыкі, таксама цікавыя рэчы, і яна спазнілася, у выніку, на самалёт. І спектакль, які павінен быў адбывацца ў Мінску, адмянілі. І ёй выставілі вялікі штраф, але «Масфільм» мог сябе дазволіць заплаціць за яе.