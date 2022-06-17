Программа за 12 лет не повторялась ни разу. Что ждёт гостей вечеров Большого театра в Несвижском замке?

В Несвижском замке работает наша съемочная группа. И на прямую связь со студией выходит Яна Шипко. Она уже готова познакомить нас с программой уникальных вечеров.

Новости Беларуси. Знаменитые вечера Большого театра в замке Радзивиллов в 12-й раз собирают гостей в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На несколько дней столичные артисты переезжают в исторические интерьеры, и эта неповторимая атмосфера придает даже великим произведениям новое звучание. За все годы программа фестиваля не повторялась ни разу. И в этот раз для ценителей высокого искусства подготовили много интересного.

Яна Шипко, корреспондент:

Туристам в Несвиже повезло вдвойне. Они попали еще и на культурную программу. Театральным open-аir фестивалем в Несвиже Большой театр столь эффектно закрывает сезон уже в 12-й раз. Под стать высокому искусству и роскошные интерьеры дворца. А «живыми» декорациями для главной сцены служит сам замок.

Эта локация неслучайна – знатный род Радзивиллов оставил глубокий след в нашем культурном наследии. Поэтому проведение здесь театральных вечеров – дань традициям и истории. Ведь именно в Несвиже в середине XVIII века благодаря несвижской Сапфо Франциске Урсуле Радзивилл был организован первый на территории современной Беларуси придворный театр.

Прямо сейчас в театральном зале дворца концертную программу открыл авторский проект молодого тенора Большого театра Дмитрия Шабети. Проект называется «Белорусские премьеры» – это панорама белорусского вокального искусства XX-XXI веков. В ней как новые произведения, так и редко исполняемые. От народных песен до произведений на стихи Богдановича, Купалы и Коласа.