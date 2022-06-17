Программа за 12 лет не повторялась ни разу. Что ждёт гостей вечеров Большого театра в Несвижском замке?
Новости Беларуси. Знаменитые вечера Большого театра в замке Радзивиллов в 12-й раз собирают гостей в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На несколько дней столичные артисты переезжают в исторические интерьеры, и эта неповторимая атмосфера придает даже великим произведениям новое звучание. За все годы программа фестиваля не повторялась ни разу. И в этот раз для ценителей высокого искусства подготовили много интересного.
В Несвижском замке работает наша съемочная группа. И на прямую связь со студией выходит Яна Шипко. Она уже готова познакомить нас с программой уникальных вечеров.
Яна Шипко, корреспондент:
Туристам в Несвиже повезло вдвойне. Они попали еще и на культурную программу. Театральным open-аir фестивалем в Несвиже Большой театр столь эффектно закрывает сезон уже в 12-й раз. Под стать высокому искусству и роскошные интерьеры дворца. А «живыми» декорациями для главной сцены служит сам замок.
Эта локация неслучайна – знатный род Радзивиллов оставил глубокий след в нашем культурном наследии. Поэтому проведение здесь театральных вечеров – дань традициям и истории. Ведь именно в Несвиже в середине XVIII века благодаря несвижской Сапфо Франциске Урсуле Радзивилл был организован первый на территории современной Беларуси придворный театр.
Прямо сейчас в театральном зале дворца концертную программу открыл авторский проект молодого тенора Большого театра Дмитрия Шабети. Проект называется «Белорусские премьеры» – это панорама белорусского вокального искусства XX-XXI веков. В ней как новые произведения, так и редко исполняемые. От народных песен до произведений на стихи Богдановича, Купалы и Коласа.
В продолжение дня – шедевры музыки духовной XVI-XX столетий в одном из самых красивых барочных храмов Европы, несвижском костеле Божьего тела. Это вторая фестивальная площадка, и вход на нее абсолютно свободный, без билетов.
Главная сцена по традиции разместится прямо во внутреннем дворе замка. Кульминацией этого вечера там станет балет «Бахчисарайский фонтан». В главных партиях поэтической истории о любви и ревности заслуженные артисты Людмила Хитрова и Олег Еромкин.
Яна Шипко:
Отмечу, что за все 11 лет, которые артисты балета, оперы, хора, миманса из Большого театра выезжают в Несвиж, чтобы представить здесь шедевры мировой классики, ни один из спектаклей, ни одно из театрализованных действ не повторилось. Не исключение и этот год. За три дня публику ждет 10 представлений, и это своеобразный рекорд.
Среди них и оперетта «Летучая мышь» Штрауса, и музыкальная экскурсия по резиденции Радзивиллов, классика Баха и Вивальди в костеле и гала-концерт со звездами Большого и специально подготовленный программой. Всех секретов пока раскрывать не будем.
Продолжим рассказывать о самом интересном на этой театральной арт-локации в эфире СТВ.