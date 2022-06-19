Под сводами замка. В Несвиже проходит гала-концерт звёзд оперы и балета

Новости Беларуси. Артисты Большого театра закрывают сезон выступлениями в Несвижском замке. Эту локацию выбрали неслучайно – театральные вечера во дворце как дань традициям и истории. Именно в Несвиже в середине XVIII века Франциска Урсула Радзивилл организовала первый на территории современной Беларуси придворный театр. Сейчас под сводами замка выступают настоящие профессионалы балетной и оперной сцены. А за 11-летнюю историю «Вечеров» ни один из спектаклей, ни одно из театрализованных действ не повторилось. В 2022 году за три дня публика увидела 10 представлений, и это своеобразный рекорд. Яна Шипко на прямой связи со студией.

Яна Шипко, корреспондент:

Лето, классика, Несвиж. Это уже такая красивая традиция. В 12-й раз под занавес сезона Большой театр устраивает целый театральный open air в Несвижском замке. Мы сейчас находимся в импровизированном закулисье. Это уникальная возможность показать вам, как же буквально гудит Большой театр во время этого грандиозного форума, поскольку для всего коллектива это настоящее событие. 420 человек командированы из коллектива, чтобы устроит это действо. Это и артисты оперы и балета, хора, музыканты, костюмеры, реквизиторы, технический персонал. В общем, множество людей задействовано, чтобы подарить поклонникам высокого искусства этот праздник. Давайте осмотримся, я вижу, что к выходу сейчас готовится самая знаменитая исполнительница партии Леди Макбет в Большом театре, оперная дива Нина Владимировна Шарубина. Яна Шипко:

Я знаю, что вы с самого первого фестиваля здесь участвуете. Чем же этот год отличается?

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

Во-первых, прекрасной погодой, во-вторых, сцена в разы больше – впервые такая огромная сцена, и впервые наш симфонический оркестр сидит перед ней. Мы привыкли, как в театре, в оркестровой яме. Потому что каждый год из-за погодных условий всегда оркестр сидел сбоку, под крышей. Вот такие отличительные черты. Яна Шипко:

Комфортно ли вам так выступать?

Нина Шарубина:

Комфортно. Во-первых, это такие мини-гастроли, потому что есть ребята, которые все три дня здесь находятся. 17-го я тоже принимала в замечательном концерте «Сярод шумнага балю», и сейчас гала-концерт. Я вообще считаю, что каждый какой-то выезд – это всегда впечатления свежие, новые, для нас это всегда маленький праздник. Я очень надеюсь, что для зрителей, которые приходят сюда, на наши концерты и представления в рамках фестиваля, это тоже праздник. Яна Шипко:

Этим вечером гала-концерт объединяет такая тема: зрителей словно пригласили на бал к самой Францишке Урсуле Радзивилл, которая в свое время (еще в середине XVIII века) впервые заложила здесь, на белорусской земле, собственный театр. Прочувствовали ли вы этот дух эпохи? Нина Шарубина:

Прочувствовали еще по одной причине. У нас был концерт, я не принимала в нем участие, пошел очень хороший резонанс, между номерами ведущая читала стихи Урсулы. То есть она была безумно талантливой женщиной. И как поэтесса, и как музыканта она сочиняла и для дочки написала, насколько я помню, театральное представление. Сегодня роль хозяйки исполняет прекрасная наша Ольга Гайко, народная артистка, то есть ощущение, что ты на балу.

Чем же отличался этот форум Большого театра в Несвиже? Ни один год программа его не повторяется, каждый раз организаторы готовят уникальное театральное действо. В этом году было сразу 10 представлений, это своеобразный рекорд. Высокие ноты артисты брали и в самом замке, там звучала музыка белорусских композиторов XIX-XX столетия, наших современников. Кроме того, особый момент программы – концерт духовной музыки. В костеле Божьего Тела в Несвиже, одном из самых красивых барочных храмов Восточной Европы. Совершенно непередаваемые эмоции, насколько органично там звучат произведения классиков. И, конечно же, на главной сцене замка дворца Радзивиллов были показаны балет «Бахчисарайский фонтан» и оперетта «Летучая мышь» на музыку Штрауса. А прямо сейчас гала-концерт – все лучшее, что есть в музыкальном репертуаре Большого театра.

Мария Галкина, солистка Большого театра Беларуси:

Петь в Несвиже, на этом историческом месте, на улице в шикарную погоду, в замечательный день – это такая благость, которая, надеюсь, для нашего театра будет традицией. И каждый год мы будем вас радовать разными программами, разными спектаклями. Мне бы очень хотелось, чтобы мы разнообразно проявлялись и побольше в такие мероприятия другие театры привлекали потихонечку. Я надеюсь, что он станет ярким общемировым явлением. Яна Шипко:

Зрительный зал рассчитан на тысячу мест, здесь аншлаг. Так здесь было на всех 10 представлениях этого уикэнда. Вечера Большого театра в Несвижском замке – это уже бренд, культурный и театральный, для поклонников оперного и балетного искусства.

Раиса Хвир, жительница Несвижа:

Я жыву ў Нясвіжы. І лічу, што для нас, гараджан, гэта добры падарунак. Усё такі Вялікі тэатр Беларусі – гэта, як кажуць цяпер, брэнд. Гэта павага, артысты – прафесіяналы, і нам вельмі прыемна, што мы можам прыйсці і паглядзець іх тут, на свежым паветры, у нашым замку такім славутым. Я лічу, што ўсе рады. Тут жа прыязджаюць людзі з розных гарадоў, загадзя купляюць білеты, а мы ганарымся, што ў нашым горадзе ўсё гэта адбываецца.