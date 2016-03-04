Мелодрама «Тихий центр» по роману Тамары Лисицкой стартует на телеканале СТВ 7 марта

7 марта на телеканале СТВ стартует четырёхсерийная мелодрама «Тихий центр». На фоне этого события мы пригласили в студию автора сценария картины – Тамару Лисицкую.

Фильм снят по роману «Тихий центр». Как возникла идея его создания? Предполагалась ли изначально, что эту историю экранизируют?

Тамара Лициская, литератор:

Истории такие не создаются специально. В процессе накопления приходит понимание, что это уже можно как-то оформить. Это несколько параллельных сюжетов. Все это возникало в жизни совершенно самостоятельно. А потом сплелось в один комок, в одну историю. В доме в центре города. Большого города, европейской столицы.

Само расположение – центр – располагает «варение» такой собственной жизни очень разных ингредиентов: несколько семей, несколько персонажей, совершенно перпендикулярных, которые в других ситуациях не сошлись бы ни за что...

Они не могли быть даже в одном районе. Люди живут в одном доме, между ними часто происходят разные взаимодействия: драматические чаще всего и трагические в том числе.

Это просто ряд историй, которые просто в один момент как математическая формула сходятся в одном пространстве книги.

Толчком для создания этой истории было мое знакомство с одним художником с синдромом Дауна. И черты его движений, его личной жизни – эта история там есть. Это реальная история.

А дальше вокруг него уже заиграли другие персонажи – кто бы мог там быть.

Зачем зритель должен его посмотреть?