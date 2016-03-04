Коллекционер открыток и талантливый художник: сотрудники милиции о своих хобби вне службы

Бой курантов из Кремля, Дед Мороз и Снегурочка. Зимние пейзажи. Дома у подполковника Виталия Быкова настоящий музей новогодних открыток. Почтовые карточки из разных уголков мира и разных эпох уместились в огромных альбомах. Здесь и дореволюционные шедевры по картинам известного художника Елизаветы Бем, как весточки из русской народной жизни: с забавными пословицами и поздравлениями, и ценные открытки советского художника – мультипликатора Владимира Зарубина. Трогательные снеговики и зайки навевают многим воспоминания детства 70-х. На советских новогодних открытках и БАМ строят, и встречают Олимпиаду 80-х с мишкой.



На многих карточках – оригинальные марки и штемпели, по которым можно определить время и место отправления.

Гордость коллекции – открытки с национальным колоритом. Эти раритеты родом из пинской типографии.



Сейчас коллекционер-подполковник не стремится к количеству, а хочет пополнить новогоднюю библиотеку старинными эксклюзивами. Знакомым он готов рассказывать про своё хобби часами. И хоть не мало в альбоме ярких современных открыток, всё же ретро в век технологий согревает особенно и вдохновляет на новые подвиги. Компьютерный дизайн не заменит душевную роспись.



Любовь к искусству Ольги Стрельчёнок началась с детства: танцы, музыка, рисование. Девушка решила связать себя с творчеством и стала художником-педагогом.

Памятники архитектуры – Мирский и Несвижский замки, красивая белорусская природа, портретные натюрморты…



Всё рождается на одном дыхании. Со временем любимое дело стало хобби, а Ольга пошла по стопам отца-милиционера и выбрала службу в органах Внутренних дел.

Вот уже пять лет она работает конвоиром в Ленинском суде. Сейчас девушка защищает диплом юриста и заканчивает Академию МВД. Готовится сменить звание прапорщика на лейтенанта. Вспоминает, что самое длинное судебное дело заменилось более, чем на год. Профессия закаливает дух, что очень помогает в жизни. Не оставила без «боевой» картины девушка и своё место работы. В конвейрном помещении Ленинского суда появились былинные три богатыря. Олицетворение мужества и чести. Картина подымает настроение на нелегкой службе.



Ольге нравится классическая русская школа живописи – Васнецов, Репин, Шишкин. Творить в свободное время и с удовольствием окунаться в мир гармонии и красоты. Есть время подумать о вечном и помечтать.