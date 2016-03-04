В Гродно открылась ярмарка «Казюки» - праздник ремесленников

Новости Беларуси. Около 200 мастеров со всей Беларуси, а также Литвы и Украины собрались сегодня в Гродно. Здесь проходит традиционная ярмарка ремесленников «Казюки».

Народные умельцы превратили в импровизированную торговую площадку пешеходную улицу Советскую. Весь день здесь можно приобрести изделия ручной работы из глины, кожи, дерева, металла и соломки. Ремесленники проводят мастер-классы и предлагают посетителям самим изготовить сувенир на память. Церемонию открытия и концертную программу на ярмарке традиционно проводят на трёх языках: белорусском, польском и литовском.

Эта ярмарка в Гродно известна ещё со средневековья. Проводилась она в честь Святого Казимира - покровителя ремесленников. По легенде, он сам мастерил предметы быта и раздавал их простым людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Тертичная, мастер по ткачеству (Гродно):

В этот день надо обязательно заняться каким-нибудь ремеслом, хотя бы даже подержаться, приобрести что-то. Это день, когда у нас будет хорошо развиваться торг.

Юрате Эймонтене, мастер по росписи стекла (Литва):

В Гродно приехала в первый раз. Пригласили поучаствовать. Привезла свои работы.