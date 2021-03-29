«Белорусы всегда запекали кусок целого мяса». Эти национальные блюда вас удивят

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму унитарного предприятия «Беларустурист»: Всегда говорят: Беларусь – это драники. На самом деле – нет. Картофель в Беларуси именно массово начинают употреблять только в XIX веке, и считалось, что это повседневная пища. Если приходили к белорусу в гости, картофель не ставили на стол, это было не праздничное блюдо, а повседневное. А массовость оно уже получило в XX веке, и мы сейчас можем говорить, что у нас более 600 блюд из картофеля.

Какие национальные белорусские блюда вас могут удивить, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь .

Белорусская кухня, пойдем с простого, мы возьмем пячисто, потому что это идет традиционное. Белорусы всегда запекали кусок целого мяса (ноги, тушки) именно целиком, натирали разными приправами и специями.

Еще из традиционных – мачанка. У нас шесть этнографических регионов Беларуси, и в каждом регионе ее готовят по-своему.

«Благодаря этому году все узнали про болота в Ельне». Что ещё белорусы хотят посмотреть в своей стране?