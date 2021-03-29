«Благодаря этому году все узнали про болота в Ельне». Что ещё белорусы хотят посмотреть в своей стране?

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму унитарного предприятия «Беларустурист»:

Пошли запросы, не только люди хотят увидеть музей, посетить замок, какой-то комплекс, все хотят какой-то уединенности, индивидуальности, направленности. Стали пользоваться большим спросом экологические маршруты, активный отдых тоже начал пользоваться особым спросом именно в летний период. Если раньше про такой сегмент, как туристические базы забывали, то именно в этот период все столкнулись с тем, что можно самому выехать отдохнуть на берегу озера или реки, в лесу.

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