«Благодаря этому году все узнали про болота в Ельне». Что ещё белорусы хотят посмотреть в своей стране?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель генерального директора по туризму унитарного предприятия «Беларустурист» – Елена Паршуто.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель генерального директора по туризму унитарного предприятия «Беларустурист» – Елена Паршуто.
Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму унитарного предприятия «Беларустурист»:
Пошли запросы, не только люди хотят увидеть музей, посетить замок, какой-то комплекс, все хотят какой-то уединенности, индивидуальности, направленности. Стали пользоваться большим спросом экологические маршруты, активный отдых тоже начал пользоваться особым спросом именно в летний период. Если раньше про такой сегмент, как туристические базы забывали, то именно в этот период все столкнулись с тем, что можно самому выехать отдохнуть на берегу озера или реки, в лесу.
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Благодаря этому году все узнали про болота в Ельне, что мы можем пройтись, прогуляться по экологической тропе. Это самое верховое болото в Беларуси, оно входит в топ-5 болот именно стран Европы.
Пройтись там по настилу, увидеть и карликовую березу, и морошку, и стаи разных птиц. Начали многие знакомиться заново с нашей белорусской национальной кухней.
Полное интервью можно посмотреть в данном видеоматериале.