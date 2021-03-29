Прямой эфир

«Благодаря этому году все узнали про болота в Ельне». Что ещё белорусы хотят посмотреть в своей стране?

29 марта 2021 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель генерального директора по туризму унитарного предприятия «Беларустурист» – Елена Паршуто.

«Благодаря этому году все узнали про болота в Ельне». Что ещё белорусы хотят посмотреть в своей стране? -1

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму унитарного предприятия «Беларустурист»:
Пошли запросы, не только люди хотят увидеть музей, посетить замок, какой-то комплекс, все хотят какой-то уединенности, индивидуальности, направленности. Стали пользоваться большим спросом экологические маршруты, активный отдых тоже начал пользоваться особым спросом именно в летний период. Если раньше про такой сегмент, как туристические базы забывали, то именно в этот период все столкнулись с тем, что можно самому выехать отдохнуть на берегу озера или реки, в лесу.

«Белорусы всегда запекали кусок целого мяса». Эти национальные блюда вас удивят

«Благодаря этому году все узнали про болота в Ельне». Что ещё белорусы хотят посмотреть в своей стране? -4

Благодаря этому году все узнали про болота в Ельне, что мы можем пройтись, прогуляться по экологической тропе. Это самое верховое болото в Беларуси, оно входит в топ-5 болот именно стран Европы.

«Благодаря этому году все узнали про болота в Ельне». Что ещё белорусы хотят посмотреть в своей стране? -7

Пройтись там по настилу, увидеть и карликовую березу, и морошку, и стаи разных птиц. Начали многие знакомиться заново с нашей белорусской национальной кухней.

Полное интервью можно посмотреть в данном видеоматериале

# Туризм # Туризм # Елена Паршуто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путешествие во время пандемии. Куда можно поехать отдохнуть белорусам и что для этого нужно
22 марта 2021 08:00

Путешествие во время пандемии. Куда можно поехать отдохнуть белорусам и что для этого нужно

Губернатор Гродненской области: «Вопрос, которым надо заниматься, – это стимулирование внутреннего туризма»
16 марта 2021 09:49

Губернатор Гродненской области: «Вопрос, которым надо заниматься, – это стимулирование внутреннего туризма»

«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?
05 марта 2021 14:45

«Интересно людям, которые любят красивую природу и уединение». Чем заняться в белорусской агроусадьбе?