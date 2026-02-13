Новости по тегу #Кухня

В городе нашли рецепт настоящего гостеприимства.
На празднике горцы обратились к белорусским диаспорам всего мира с предложением перенести их опыт на новую почву и ежегодно в третью субботу сентября готовить и есть драники в странах проживания. Чтобы белорусская картошка стала символом истинной дружбы и мира.
С историком кухни Еленой Микульчик у нас получился интересный тандем. Наши гости хотят не просто вкусно поесть. Они хотят окунуться в историю других стран.
Директор Молодежного театра эстрады рассказал, как работать с министром культуры.
Мы живем в век высоких технологий и скоростей. Сейчас женщины не хотят проводить много времени на кухне и на помощь нам приходят мультиварки, скороварки, духовки, микроволновки. Помогают ли они при готовке или мешают творческому процессу?
Есть люди, которые практиковали доставку готовых рационов с той целью, чтобы снизить вес. У тех доставок был посыл в том, что ты выбираешь какой-то пакет на определенную калорийность, какую хочешь.
Мы сейчас живем во времени, что у нас нет времени на еду, на готовку, даже зайти в магазин. Зачем тратить этот час, если тебе привезли, ты просто разогрел и поел.
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