«Покажем рок-хиты в ледовом исполнении». Узнали у директора, каким будет «Славянский базар в Витебске» в 2021-м

Новости Беларуси. На неделе началась продажа билетов на «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

С директором фестиваля Глебом Лапицким обсудили программу юбилейного 30-го фестиваля и задались вопросом: можно ли сравнивать наш «Базар» с евроторовлей шоу, то есть «Евровидением»? Виктор Пралич, корреспондент:

В связи с пандемией коронавируса сложно ли вести переговоры с зарубежными артистами?

Наша главная задача – это не привлечь VIP-звезд, а привлечь друзей, которые на протяжении трех десятков уже были на фестивале Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Нелегко вести переговоры в принципе с артистами, потому что артисты – это люди творческие, а как раз менеджмент, дирекция фестиваля и оргкомитет должны находить между творчеством и решением организационных, в том числе и финансовых вопросов, какой-то баланс. На это у нас и нацелена вся наша работа. А с артистами нелегко, потому что в прошлом году, когда мы были единственным фестивалем в мире, мы всех убеждали: «Друзья, приезжайте, у нас все состоится». А теперь есть некая не то что настороженность, но есть раскачка, что опять мы входим в нормальный темп и ритм жизни. Дай бог, чтобы очередные волны коронавируса нам не помешали. Но я думаю, что мы найдем этот баланс. За три десятилетия у дирекции есть для этого опыт, а у артистов есть понимание, на какой фестиваль они приезжают. Виктор Пралич:

Кто приедет из VIP-селебрити в этом году? Фестиваль юбилейный, тридцатый.

Глеб Лапицкий:

Наша главная задача – это не привлечь VIP-звезд. Наша самая главная задача – привлечь тех друзей, которые на протяжении трех десятков [лет – прим. ред.] уже были на фестивале с нашими конкурсами, открыть каких-то новых звезд. Но, конечно, приедут и те люди, которые когда-то «загорелись» на «Славянском базаре» – это и Таисия Повалий, и Димаш Кудайберген. Приедут наши гости: группа Ottawan, гости из России – Николай Басков, Тамара Гвердцители, Emin. Приедет молодежная обойма, которая будет выступать в ритмах лета. И, безусловно, это наши белорусские исполнители, на которых 30 лет базируется этот фестиваль. И только как раз таки наше движение развития белорусской культуры позволяет в принципе развивать этот проект в целом.

Виктор Пралич:

В кулуарах слышали, что в этом году планируются новые проекты. Можете рассказать? Глеб Лапицкий:

Из таких фишек – в этом году мы впервые за 30 лет покажем на сцене Летнего амфитеатра в июле настоящее ледовое шоу. Оно будет в сопровождении прекрасного, можно сказать танцующего шоу-оркестра CONCORD ORCHESTRA. Мы покажем рок-хиты в ледовом исполнении, также на льду появятся чемпионы мира и Европы, артисты питерского балета на льду. Это то, что нам хочется сделать новое. Очень много будет премьер. Например, шоу-балет TODES готовит сейчас новую премьерную программу, чтобы показать ее на «Славянском базаре». Готовятся новые дуэты разных артистов из разных стран вместе с нашими белорусскими исполнителями. Одна из амбициозных главных задач – чтобы на тридцатом фестивале собрали все славянские страны. Над этим мы сейчас работаем в международном сотрудничестве. Надеюсь, что у нас все получится. Виктор Пралич:

На примере «Евровидения» мы видим, как политика вмешивается в искусство, а ведь «Евровидение» и конкурс молодых исполнителей на «Славянском базаре» одного типа. Были ли в истории «Славянки» подобные случаи?

«Мы никогда не конкурировали с конкурсом "Евровидение". Я думаю, что в этом нет смысла, потому что мы преследуем совершенно разные цели» Глеб Лапицкий:

На протяжении 30 лет здесь не было хайпа. Что «Славянский базар», наверное, принципиально отличает от «Евровидения» – мы не строим на этих высоких высказываниях и на хайпе свою всю политику конкурса. Самое главное в конкурсе «Славянского базара» – чтобы приехал молодой человек, реализовался, получил заслуженную награду. Начиная от того, как мы подбираем членов жюри, как заявляются у нас страны. Ведь у нас нет такого, что от страны может быть только один представитель. Может быть 10 заявок от той или иной страны. Как раз таки в Беларуси международное жюри выбирает, кто будет представлять эту страну на конкурсе на «Славянском базаре». Мы никогда не конкурировали с конкурсом «Евровидение». Я думаю, что в этом нет смысла, потому что мы преследуем совершенно разные цели. Нам где-то приятно, что нас ставят рядом с таким прекрасным проектом. Ведь были времена, когда «Славянский базар» стоял наравне в Международной организации фестивалей с «Каннским кинофестивалем», признавался лучшим среди и таких брендов. Поэтому мы идем своей дорогой. Мне кажется, что у каждого конкурса своя дорога, но политика ни в коем случае не должна вмешиваться ни в творчество, ни в спорт.

Виктор Пралич:

«Славянский базар в Витебске» может составить конкуренцию «Евровидению» в перспективе? Если да, то что для этого нужно сделать? Глеб Лапицкий:

Я переформатирую ваш вопрос. Может ли «Евровидение» составить конкуренцию «Славянскому базару»? Вот на такой вопрос я, наверное, отвечу, что мы вне конкуренции друг с другом, потому что подходы праздника по его организации совершенно разные. Если «Евровидение» создает сугубо телевизионный продукт, то мы создаем атмосферу. И на «Славянский базар» 30 лет люди приезжают не из-за того, кто выступает на главной площадке или кто конкурсант, а за атмосферой праздника. Это, наверное, и есть главный бренд «Славянского базара» и праздника, как умеют его праздновать в Беларуси.

Виктор Пралич:

Судьбы финалистов конкурса молодых исполнителей как-то отслеживаются? «Сейчас мы действительно становимся конкурсом молодых исполнителей» Глеб Лапицкий:

Безусловно. Во-первых, они не только отслеживаются, мы гордимся каждым молодым исполнителем. Кто-то уже народный артист, заслуженный. И точно так же каждый в своей стране, ведь победа на «Славянском базаре» дает не просто публичность, знакомство с тем продюсерским миром, который здесь находится во время этого проекта, она еще дает хорошую финансовую подпитку и старт. 20 тысяч долларов за гран-при. А что ты можешь на эти деньги сделать? Ты можешь снять клип, ты можешь записать свой первый альбом. Самое главное, что мы интегрируем между людьми совершенно разных национальностей. Это здорово, когда мы развиваем способности друг друга и когда мы дружим через эту площадку. А главное, что эта площадка – это «Славянский базар». Вот для этого существует наш проект. Виктор Пралич:

Реально ли это престижный конкурс для стартапа в шоу-бизнесе?