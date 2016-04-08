Новости Беларуси. Белорусскому обществу дружбы и культурной связи с зарубежными странами – 90 лет. У истоков становления организации знаменитые классики белорусской литературы – Янка Купала и Якуб Колас.

Сегодня общество активно работает с иностранными партнерами. Связи налажены с более чем 40 странами. Реализуется множество программ, которые нацелены на укрепление международного сотрудничества. Это Дни культуры нашей страны, породнение белорусских городов с зарубежными. Реализуются и детские оздоровительные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Прежде всего, это популяризация белорусского языка и нашей истории, нашего народа за рубежом, несомненно. Это тесные связи с соотечественниками. И, несомненно, это народная дипломатия. Тогда, когда наши города дружат не просто, а сотрудничество это развивается по всем направлениям. Это и культурные связи, и спортивные, и, несомненно, экономика.