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Уникальная выставка «Франциск Скорина без купюр» открылась в Национальной библиотеке

08 апреля 2016 06:19
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Новости Беларуси. «Франциск Скорина без купюр». Уникальная выставка открылась в Национальной библиотеке. Здесь первопечатник немного изменил своему привычному облику. Посетители, пожалуй, впервые увидели знаменитого белоруса с бокалом пива, в роли врачевателя чумы или, скажем, в кричащем салатовом берете.

Экспонаты выставки собраны из реальной жизни. Это значки, кружки, календари, майки, открытки и банковские карты, где изображен Скорина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетительница выставки:
Нечакана, таму што, сапраўды, ёсць такі стэрэатып, што Скарына – гэта ў першую чаргу жыхар XVI стагоддзя, які распачаў кнігадрукаванне на Беларусі. А тут атрымлiваецца, што ён заўсёды з табой.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беаруси:
Ідэя была менавіта такая – не выйсці за межы штодзённасці, не паказваць далёкія ад нашага часу сферы. А паказаць як Скарына жывы, як Скарына жыў, можа быць, і як ён будзе жыць вечна.

# Культура # Выставки # Александр Суша # 2016 - Год культуры в Беларуси # Выставки в Минске

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