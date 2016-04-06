Год культуры в Беларуси: в Столбцовском районе появился районный центр народного творчества

Новости Беларуси. В Год культуры в Столбцовском районе появился районный центр народного творчества. Учреждение разместилось в селе Яблоновка в помещении бывшей библиотеки-клуба. Под одной крышей здесь разместятся народные мастера, которые будут возрождать народные традиции Столбцовского района. Планируется открыть и несколько интересных кружков.

Разработан будущий интерьер центра. Народное творчество все желающие будут постигать в настоящем белорусском домике с печью и старинными инструментами быта, часть которых, благодаря помощи местных жителей, уже находится в музее. Путешественники смогут не только увидеть работу народных умельцев, но и приобрести сувениры.

Центр народного творчества станет дополнительной точкой на туристической карте Столбцовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марина Холецкая, директор Столбцовского районного центра народного творчества:

Здесь находится трасса. Это удобно. Конечно, мы сделаем красивый биллборд. Туристы, думаю, будут к нам заезжать. Мы школьников привлекать будем. Мы ждем всех желающих, кто захочет прикоснуться к традициям, к отголоску давнины, мы все покажем, расскажем. Будут мастер-классы.