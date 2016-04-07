В Полоцке открылся 29-й Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки

Новости Беларуси. Музыка под сводами Софии. В Полоцке в эти минуты звучат старинные камерные мелодии. В концертном зале Софийского собора в рамках международного фестиваля выступает всемирно известный польский ансамбль.

Музыкальная душа польского ансамбля - так между собой называют коллеги Агнешку. Уже 30 лет она играет на любимом инструменте.

Агнешка Ошаньца, виолончелист барочного ансамбля «Capella Cracoviensis» (Польша):

Это борочная виолончель. Копия итальянского инструмента конца 17 века. У нее жильные струны. Та струна, которая выглядит металлической, на самом деле тоже жильная, но обернута серебром.

Старинные и для современного зрителя удивительные инструменты польского коллектива в полоцкой Софии звучат особенно. Храм не просто уникальная православная святыня Европы. Его концертный зал славится великолепной акустикой.

Ян Томаш Адамус, дирижер барочного ансамбля «Capella Cracoviensis» (Польша):

До приезда в Полоцк я видел собор в Интернете. Уже, будучи внутри, удивился. Акустика отличная. Звук сосредоточен таким образом, что даже на последних рядах – очень хорошая слышимость. Замечательный зал.

Всемирно-известному коллективу из Кракова «Капелла Краковенсис» была оказана честь открывать Международный фестиваль в Полоцке. Профессиональные музыканты из Польши, Нидерландов, Франции, Финляндии на высочайшем уровне исполняют камерную музыку от Ренессанса до авангардных композиций 20 века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.