Белорусский писатель и общественный деятель Николай Чергинец отпраздновал 80-летний юбилей

Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, известный писатель и общественный деятель Николай Иванович Чергинец отпраздновал 80-летний юбилей! Активный образ жизни и бесконечный оптимизм позволяют этому удивительному человеку прекрасно выглядеть и оставаться внутренне молодым и полным сил.

Даже свой День рождения Николай Иванович встретил на работе – в кругу коллег и близких друзей, которые не могли не сказать слов признательности юбиляру!

Николай Чергинец – известная фигура в Беларуси. Жизнелюбивый мужчина прошел путь от лейтенанта милиции до генерал-лейтенанта внутренней службы. Причем Николай Иванович был признан лучшим оперативным сотрудником страны.

Служба в органах внутренних дел нашла свое отражение и в литературной деятельности. Николай Чергинец ввел в белорусскую литературу такой жанр, как милицейский детектив. Он издал свыше пятидесяти книг, которые перевели более чем на 15 языков мира.

Многие романы Николая Чергинца внесены в список лучших произведений мира. А сам автор не единожды становился лауреатом различных международных литературных премий.

С 2005 года Николай Чергинец возглавляет Союз писателей Беларуси. Во многом благодаря его усилиям и стараниям открываются новые имена талантливых авторов. Но несмотря на огромную занятость, у юбиляра всегда находится время для личного творческого поиска.