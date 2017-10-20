Творческий вечер Николая Чергинца пройдет сегодня в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Поздравить с 80-летним юбилеем писателя, политика и боевого офицера придут родные, друзья и коллеги. Имя Николая Чергинца хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за её пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.