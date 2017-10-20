Творческий вечер Николая Чергинца пройдет сегодня в Национальной библиотеке
Новости Беларуси. Поздравить с 80-летним юбилеем писателя, политика и боевого офицера придут родные, друзья и коллеги. Имя Николая Чергинца хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за её пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он автор остросюжетных повестей и романов. Самые известные из них – «Служба – дни и ночи», «Приказ №1», «Тайна черных гор», «Сыновья». За плодотворную творческую и общественную деятельность, личный вклад в развитие белорусской литературы Николаю Чергинцу объявлена благодарность Президента.
Уже долгие годы Николай Иванович возглавляет Союз писателей Беларуси и всё ещё пишет книги. Сейчас генерал-лейтенант в отставке работает над автобиографической серией.