Новости Беларуси. И к новостям культурной жизни Беларуси. Уже сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной сцене споют София Ротару, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Ядвига Поплавская, Владимир Громов и еще с десяток заслуженных и народных артистов. За 20 лет Дворец Республики стал одним из символов Минска и самых узнаваемых построек Беларуси. Его изображения можно встретить в книгах, на почтовых марках, на сувенирной продукции.

Здесь проходят самые ответственные и важные мероприятия, в том числе и с участием главы государства. Так совпало, что в один год с юбилеем Дворца Республики свое 15-летие празднует заслуженный коллектив страны Президентский оркестр. Его сегодня вечером тоже услышим.