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Сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики

20 октября 2017 08:45
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Новости Беларуси. И к новостям культурной жизни Беларуси. Уже сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики-1

На одной сцене споют София Ротару, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Ядвига Поплавская, Владимир Громов и еще с десяток заслуженных и народных артистов. За 20 лет Дворец Республики стал одним из символов Минска и самых узнаваемых построек Беларуси. Его изображения можно встретить в книгах, на почтовых марках, на сувенирной продукции.

Сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики-3

Здесь проходят самые ответственные и важные мероприятия, в том числе и с участием главы государства. Так совпало, что в один год с юбилеем Дворца Республики свое 15-летие празднует заслуженный коллектив страны Президентский оркестр. Его сегодня вечером тоже услышим.

Сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики-5

С юбилеями оба коллектива поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что сегодня именно они закладывают надежный фундамент для сохранения и дальнейшего развития лучших традиций белорусского народа, духовно обогащают его, прививают молодому поколению чувство прекрасного, гордости за свою Родину.

Сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики-7

# Культура # Фотофакт # Концерт в Минске

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