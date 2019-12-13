Прямой эфир

«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области

13 декабря 2019 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый отборочный тур на 29-й международный фестиваль Славянский базар в Витебске прошел в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области-1

Определены восемь исполнителей, которые после Нового года поборются за путевку в финал. Таким образом, за право представлять регион в Витебске вели музыкальную борьбу 15 участников. В детском – более 20 ребят. Артисты представили по две композиции, в том числе и на белорусском языке. Взрослые артисты также исполнили хиты мировых звезд.

«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области-4

Даниил Мышковец, участник отборочного тура Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске2020»:
Впечатления самые положительные. Публика приветливая, жюри очень объективно оценивает сегодня. Конечно, волнение присутствует, особенно после первого тура, когда не знаешь, пройдешь, не пройдешь. Очень много талантливых участников.

«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области-7

Олег Елисеенков, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Отбор к «Славянскому базару» на очень высоком уровне. Представлены все регионы Минской области. Что приятно – знаете, нет аутсайдеров. Абсолютно достаточно крепкий уровень везде. Я вижу, что хорошо репертуар подобран. Выставлены действительно ребята, из которых есть, что отбирать.

«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области-10

В рамках конкурса каждый участник получил приятный бонус – мастер-классы от заслуженных белорусских деятелей искусств.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Даниил Мышковец # Олег Елисеенков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года
13 декабря 2019 15:02

Книга Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» названа самой популярной книгой 2019 года

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире
12 декабря 2019 14:01

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире

Белорусский «Юрьевский хоровод» включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12 декабря 2019 11:39

Белорусский «Юрьевский хоровод» включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО