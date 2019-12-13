«Есть, что отбирать»: Олег Елисеенков об отборочном туре «Славянского базара» в Минской области

Новости Беларуси. Первый отборочный тур на 29-й международный фестиваль Славянский базар в Витебске прошел в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Определены восемь исполнителей, которые после Нового года поборются за путевку в финал. Таким образом, за право представлять регион в Витебске вели музыкальную борьбу 15 участников. В детском – более 20 ребят. Артисты представили по две композиции, в том числе и на белорусском языке. Взрослые артисты также исполнили хиты мировых звезд.

Даниил Мышковец, участник отборочного тура Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске – 2020»:

Впечатления самые положительные. Публика приветливая, жюри очень объективно оценивает сегодня. Конечно, волнение присутствует, особенно после первого тура, когда не знаешь, пройдешь, не пройдешь. Очень много талантливых участников.

Олег Елисеенков, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Отбор к «Славянскому базару» на очень высоком уровне. Представлены все регионы Минской области. Что приятно – знаете, нет аутсайдеров. Абсолютно достаточно крепкий уровень везде. Я вижу, что хорошо репертуар подобран. Выставлены действительно ребята, из которых есть, что отбирать.