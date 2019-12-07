Елизарьев: «Чтобы слово «Беларусь» не было формальным, должны быть обязательно спектакли, рождённые здесь, в нашем театре»

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Готовлю новые спектакли, работаю с композиторами белорусскими. Поскольку процесс очень медленный – только, скажем, написание музыки и работа с композиторами – это год-два примерно – в таких темпах всё это движется. Сейчас композиторы не работают так, как Чайковский – 3-актную или 4-актную оперу за три недели. Сейчас всё гораздо медленнее. И поскольку нет какой-то целенаправленной работы с композиторами, поэтому сам её инициируешь.

Обязательно для того, чтобы наш театр имел индивидуальность и чтобы слово «Беларусь» не было формальным, должны быть обязательно спектакли, рождённые здесь, в нашем театре. В Беларуси должна звучать музыка белорусских композиторов, темы из белорусской истории, из белорусских литературных произведений, из белорусской поэзии.

Поэтому мы работаем над этим и в опере и в балете. Это всё не очень простое дело. И всегда, как известно, очень затратное. Поскольку такой театр – даже одеть декорации – это, скажем, один спектакль: декорация – это ткань, это несколько километров ткани – одеть спектакли. Один акт, второй, третий… Костюмы пошить… Поэтому раньше выходило где-то 4 спектакля в год, сейчас может быть и 5, и 6. Всё зависит от качества темы, эпохи, в которых находится спектакль. Скажем, есть очень костюмные эпохи, есть античность, где очень свободно – мало одежды, развевающиеся туники, полуоголённые тела. Поэтому каждый спектакль стоит разную сумму.