Балет на льду, open air, кукольный квартал. Чем удивит Витебск на «Славянском базаре – 2019»

Новости Беларуси. К открытию готовится «Славянский базар в Витебске». Официальное начало музыкального форума только 11 июля, но увертюрой праздника стал Международный детский конкурс. 8 июля юные таланты исполняют песни на родном языке. «Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19 Беларусь на конкурсе представляет Ксения Галецкая. А 9 июля юные артисты исполнят мировые хиты.

Кстати, впервые в детском конкурсе участвует Индия. Да и в целом программа «Славянского базара» в 2019 году способна удивить не только музыкальных гурманов. О том, как Витебск проведет 10 дней фестиваля, расскажет Анастасия Аласания.

Яркая, эмоциональная, запоминающаяся. Это и о песне, и о самой артистке. 10-летняя Ксения Галецкая представляет нашу страну на детском международном конкурсе «Витебск – 2019».

На сцене и за кулисами сегодня ее поддерживает не менее талантливая цимбалистка. «Из Беларуси, а не Белоруссии». Цимбалистка Настя Ванеева рассказала, почему исправила Галкина на программе «Лучше всех» Та самая, которая в популярном телешоу учила Максима Галкина говорить: «Я из Беларуси, а не Белоруссии».

Ксения Галецкая, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:

Про нашу страну, про то, как здесь здорово жить, играть, спяваць. Песня позволяет раскрыться голосу, эмоциям, как и во второй конкурсный день. И, я надеюсь, все будет хорошо. Анастасия Ванеева, участница «Славянского базара в Витебске»:

С Ксюшей мне очень классно играть, очень весело. У нее такая лучезарная улыбка. И когда на нее смотрю, мне самой хочется тоже сразу улыбаться.

На детском конкурсе – юные звездочки из 21 страны мира. Армения, Россия, Ирландия, Великобритания, впервые – Индия. Несмотря на возраст, они уже состоявшиеся артисты. Тем сложнее будет жюри.

Ачи, певец, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Грузия):

Это архиважно – быть абсолютно спокойным. Момент, знаешь какой: надо включить профессионала-профессионала. Или учесть, что они маленькие. Буду такой Ачи, который любит детей, и делать скидку. Так что мне придется самому с собой бороться.

Имя юного победителя объявят на сцене Летнего амфитеатра 11 июля. А пока на главной фестивальной площадке завершают «обкатку» оборудования. Его сюда, кстати, привезли из Москвы на 13 грузовиках! Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление» Завтра «Увертюра к фестивалю: от классики до рока» станет яркой отправной точкой в программе концертов амфитеатра.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Весь вообще проект «Славянский базар» в этом году испытание и для молодого директора, и для всей команды, которая трудилась на протяжении целого года, чтобы все это действо, искусство дарить нашему зрителю.

Алессандро Сафина, Боссон, Emin, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев. Премьера песни Софии Ротару – специальный подарок фестивалю.

Музыкальная палитра этого года настолько разнообразна, что и любители оперы, рока, популярной музыки – все смогут найти что-то для себя.