Балет на льду, open air, кукольный квартал. Чем удивит Витебск на «Славянском базаре – 2019»
Новости Беларуси. К открытию готовится «Славянский базар в Витебске». Официальное начало музыкального форума только 11 июля, но увертюрой праздника стал Международный детский конкурс. 8 июля юные таланты исполняют песни на родном языке.
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Беларусь на конкурсе представляет Ксения Галецкая. А 9 июля юные артисты исполнят мировые хиты.
Кстати, впервые в детском конкурсе участвует Индия. Да и в целом программа «Славянского базара» в 2019 году способна удивить не только музыкальных гурманов. О том, как Витебск проведет 10 дней фестиваля, расскажет Анастасия Аласания.
Яркая, эмоциональная, запоминающаяся. Это и о песне, и о самой артистке. 10-летняя Ксения Галецкая представляет нашу страну на детском международном конкурсе «Витебск – 2019».
На сцене и за кулисами сегодня ее поддерживает не менее талантливая цимбалистка.
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Та самая, которая в популярном телешоу учила Максима Галкина говорить: «Я из Беларуси, а не Белоруссии».
Ксения Галецкая, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:
Про нашу страну, про то, как здесь здорово жить, играть, спяваць. Песня позволяет раскрыться голосу, эмоциям, как и во второй конкурсный день. И, я надеюсь, все будет хорошо.
Анастасия Ванеева, участница «Славянского базара в Витебске»:
С Ксюшей мне очень классно играть, очень весело. У нее такая лучезарная улыбка. И когда на нее смотрю, мне самой хочется тоже сразу улыбаться.
На детском конкурсе – юные звездочки из 21 страны мира. Армения, Россия, Ирландия, Великобритания, впервые – Индия. Несмотря на возраст, они уже состоявшиеся артисты. Тем сложнее будет жюри.
Ачи, певец, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Грузия):
Это архиважно – быть абсолютно спокойным. Момент, знаешь какой: надо включить профессионала-профессионала. Или учесть, что они маленькие. Буду такой Ачи, который любит детей, и делать скидку. Так что мне придется самому с собой бороться.
Имя юного победителя объявят на сцене Летнего амфитеатра 11 июля. А пока на главной фестивальной площадке завершают «обкатку» оборудования. Его сюда, кстати, привезли из Москвы на 13 грузовиках!
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Завтра «Увертюра к фестивалю: от классики до рока» станет яркой отправной точкой в программе концертов амфитеатра.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Весь вообще проект «Славянский базар» в этом году испытание и для молодого директора, и для всей команды, которая трудилась на протяжении целого года, чтобы все это действо, искусство дарить нашему зрителю.
Алессандро Сафина, Боссон, Emin, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев. Премьера песни Софии Ротару – специальный подарок фестивалю.
Музыкальная палитра этого года настолько разнообразна, что и любители оперы, рока, популярной музыки – все смогут найти что-то для себя.
Анастасия Аласания, СТВ:
Обширная программа и за пределами Летнего амфитеатра. Так, впервые в истории Витебск увидит балет на льду. Артисты из Санкт-Петербурга привезут «Золушку» и «Лебединое озеро».
В пути – 2 тонны цирковых декораций. Шоу едет из Китая. Впереди также open air на площади Победы, кукольный квартал, театральные постановки, фэст уличного искусства «На 7 ветрах». Витебск в ближайшие 10 дней точно не уснет.
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