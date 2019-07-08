Прямой эфир

Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление»

08 июля 2019 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Славянский базар» стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление»-1

В концертном зале «Витебск» проходит Международный детский музыкальный конкурс. 8 июля – песни на родном языке.

Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление»-4

Лина Арифулина, телепродюсер, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Россия):
Мне приятно, что я второй год уже езжу сюда. В прошлом году – как гость. А в этом году – уже как член жюри. Детей я некоторых уже знаю. Но я рассчитываю, что будет удивление. Удивление и открытие, мне кажется, это самое главное в этом конкурсе для детей.

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Лина Арифулина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19
08 июля 2019 07:56

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19

Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты
08 июля 2019 06:53

Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты

«Из 21 страны ребята сегодня выйдут на сцену». «Славянский базар в Витебске» начинается с детского конкурса
08 июля 2019 06:28

«Из 21 страны ребята сегодня выйдут на сцену». «Славянский базар в Витебске» начинается с детского конкурса