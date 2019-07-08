Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление»

Новости Беларуси. «Славянский базар» стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Славянский базар» стартовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В концертном зале «Витебск» проходит Международный детский музыкальный конкурс. 8 июля – песни на родном языке.
Лина Арифулина, телепродюсер, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Россия):
Мне приятно, что я второй год уже езжу сюда. В прошлом году – как гость. А в этом году – уже как член жюри. Детей я некоторых уже знаю. Но я рассчитываю, что будет удивление. Удивление и открытие, мне кажется, это самое главное в этом конкурсе для детей.
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