Лина Арифулина о «Славянском базаре – 2019»: «Я рассчитываю, что будет удивление»

Лина Арифулина, телепродюсер, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Россия):

Мне приятно, что я второй год уже езжу сюда. В прошлом году – как гость. А в этом году – уже как член жюри. Детей я некоторых уже знаю. Но я рассчитываю, что будет удивление. Удивление и открытие, мне кажется, это самое главное в этом конкурсе для детей.

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19