Кавер-бэнды и ледовое шоу. Новый директор «Славянского базара» рассказал о будущем фестиваля

Новости Беларуси. Фестиваль, из года в год дающий повод говорить о Беларуси в превосходной степени. «Славянский базар» в Витебске. Можно подумать, что о фестивале-2019 говорить пока рано, но организаторы, как и положено, готовят телегу зимой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Программа сверстана уже как минимум на 90%. В этом году «Славянский базар» пройдет под руководством нового директора – Глеба Лапицкого. Мы отправились в Витебск, чтобы поговорить, чего ждать от фестиваля, который пройдет летом будущего года? Всегда ли прав зритель, голосуя за исполнителя рублем? Можно ли сделать музыкальный праздник, свободным от фонограммы? Но не только. Интервью с директором Международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глебом Лапицким. Юлия Огнева, СТВ:

Глеб, фестивалю – 27 лет. Без сомнения, проект успешный. И мне кажется, что одна из главных причин его успешности в том, что руководили им очень большие профессионалы. До вас их было всего два – это Родион Басс и Александр Сидоренко. Не страшно ли было соглашаться на эту должность с учетом того, что сравнивать так и ли иначе будут?

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Соглашаться всегда страшно на то, что ты идешь впервые. Мы будем всячески стараться, чтобы ни в коем случае фестиваль не был хуже. Чтобы нас сравнивали только в том плане, что вот, были замечательные люди, а с приходом нового руководителя ничего старого не потерялось, а новое только приобретается. Юлия Огнева:

Мы за эфиром говорили о том, что у меня подспудное ощущение, что собираемся на интервью мы с вами рановато. Конец ноября, кажется, что вот-вот еще недавно предыдущий фестиваль был. Но вы мне сказали, что это самое время.

Глеб Лапицкий:

Формируется программа, подбираются персоналии. И мы постараемся, чтобы январь-февраль мы уже озвучили программу, и люди имели возможность приобрести билеты. Фестиваль должен быть интересен как нашим белорусским зрителям, так и гостям. Это должен быть не просто культурный проект, это должен быть объект туризма как внутреннего, так и внешнего. Безусловно, мы постараемся сделать так, чтобы каждый фестиваль, который будет проходить дальше, не был похож какими-то своими проектами, своими «фишками» на предыдущий. Мы над этим работаем, чтобы каждый зритель, который приезжает на протяжении 27 лет, сказал: «А вот на 28-м было это, на 29-м – это». Не за горами и юбилей.

Юлия Огнева:

Достаточно часто мы слышим о том, что фестиваль надо кардинально переделать. Глеб Лапицкий:

Я не думаю, что кардинальные изменения принесут глобальный положительный резонанс для фестиваля. Потому что есть любители тех проектов, которые когда-то были, потом они были забыты, и одни из предложений – возобновить часть проектов. Если мы приходим к возобновлению, значит, зритель помнит, с чего начинался фестиваль. Мы можем сказать, что у нас будут новые проекты: и музыкальные, и проекты на новых площадках. Мы работаем сейчас над тем, чтобы и ледовое шоу появилось на «Славянском базаре». Культура кавер-бэндов, культура молодежных групп тоже будет. В первую очередь мы постараемся акцентировать внимание на белорусской культуре.

Юлия Огнева:

Самоокупаемость фестиваля – это возможно? Глеб Лапицкий:

Да. Я думаю, что это возможно, но нужно, чтобы пазлы сложились. Надо, чтобы мы попали во вкус наших зрителей, и тогда все у нас будет и в экономическом плане хорошо. Мы всегда всем говорим: «Пожалуйста, мы открыты каждому предложению». Каждый комментарий в соцсетях и на нашем сайте мы разбираем нашей большой командой. Могу вам сказать, что в этом году будут артисты, которых мы даже не рассматривали в сетке фестиваля, они приедут именно по просьбе наших телезрителей и подписчиков.

Юлия Огнева:

А какой сейчас процент окупаемости был по итогам прошлого фестиваля? Глеб Лапицкий:

Больше 80 %. Юлия Огнева:

Можно ли сделать фестиваль зоной, свободной от вокальной фонограммы? Глеб Лапицкий:

Можно. Но мы должны идти в ногу со временем, и многие телевизионные проекты технически невозможны. На нашем фестивале, на самом деле, очень много артистов, которые поют вживую и очень мало тех, которые поют под фонограмму. Мы каждый раз идем в сторону того, чтобы наши проекты шли либо под живой аккомпанемент, либо минус. И ни одного сольного проекта не идет под фонограмму. Юлия Огнева:

Конкурс молодых исполнителей. Без него витебский фестиваль вообще никак не видится. Но чего скрывать, в последнее время он стал менее интересным. Возможно за счет того, что композиции, которые выбирают молодые исполнители, не всегда популярны. Не планируется вести работу как-то в этом отношении?

Глеб Лапицкий:

Конкурс мы планируем развивать, он развивается. Уже начали очень большие переговоры, чтобы отборочные туры этого конкурса вывести на новый уровень. Мы уже выходим на балтийский регион, на американский регион, чтобы там были полноценные национальные отборы. И когда в красивой конкурсной борьбе приезжает к нам участник – это совершенно другое отношение. Что касается нашей площадки, то наш фестиваль и конкурс славится во всем мире тем, что артисты исполняют свое первое конкурсное произведение под живой аккомпанемент, под оркестр. Это безусловный профессиональный плюс. В этом году они также будут исполнять «Славянский хит», а второе отделение, я думаю, удивит многих. Это будет шоу с мировыми хитами. Юлия Огнева:

Обещаете удивить? Глеб Лапицкий:

Обещаю!