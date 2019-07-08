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Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты

08 июля 2019 06:53
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Новости Беларуси. Международный статус фестиваля «Славянский базар в Витебске» подтверждает как количество стран-участниц, так и многочисленные приветствия в адрес организаторов форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они приходят из разных уголков планеты.

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Так, в своем послании председатель народного правительства китайского города Наньчан выражает надежду на активизацию культурного сотрудничества с Витебском.

Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты-1

Лю Цзяньян, председатель народного правительства Наньчана:
Славянский базар в Витебске» – культурный форум, объединяющий различные страны и города, предоставляющий возможность его участникам разделить очарование искусства разных стран.

Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана отмечает, что фестиваль на протяжении многих лет пользуется большой популярностью в других странах.

Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты-4

Азамат Жаманкулов, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана:
«Славянский базар» является одним из авторитетных фестивалей искусств в мире, площадкой, направленной на раскрытие и поддержку молодых талантов, популяризацию музыкальной культуры и искусства, взаимодействие и диалог культур разных стран.

Долгих лет фестивалю пожелал министр культуры и информации Сербии, подчеркнув стремление сербской стороны к сотрудничеству со славянскими культурами.

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Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты-7

Владан Вукосавлевич, министр культуры и информации Сербии:
Культура, песня и мелодия, на исконный ритм которых мы реагируем сердцем и с воодушевлением, объединяют нас – народы единой цивилизационной среды, разделенные историей и географией. Чем больше мы будем обращены друг к другу, тем будем богаче и сильнее перед различными вызовами.

О сближающей роли международного форума для культур разных стран говорит в своем поздравлении и министр культуры Словакии.

Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты-10

Любица Лашшакова, министр культуры Словакии:
Я высоко оцениваю эту форму культурного сотрудничества в широком европейском контексте и желаю всем участникам успехов и прекрасных впечатлений.

Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты-13

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Фотофакт

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