Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты

Новости Беларуси. Международный статус фестиваля «Славянский базар в Витебске» подтверждает как количество стран-участниц, так и многочисленные приветствия в адрес организаторов форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они приходят из разных уголков планеты. «Из 21 страны ребята сегодня выйдут на сцену». «Славянский базар в Витебске» начинается с детского конкурса Так, в своем послании председатель народного правительства китайского города Наньчан выражает надежду на активизацию культурного сотрудничества с Витебском.

Лю Цзяньян, председатель народного правительства Наньчана:

Славянский базар в Витебске» – культурный форум, объединяющий различные страны и города, предоставляющий возможность его участникам разделить очарование искусства разных стран. Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана отмечает, что фестиваль на протяжении многих лет пользуется большой популярностью в других странах.

Азамат Жаманкулов, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана:

«Славянский базар» является одним из авторитетных фестивалей искусств в мире, площадкой, направленной на раскрытие и поддержку молодых талантов, популяризацию музыкальной культуры и искусства, взаимодействие и диалог культур разных стран. Долгих лет фестивалю пожелал министр культуры и информации Сербии, подчеркнув стремление сербской стороны к сотрудничеству со славянскими культурами. «Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины

Владан Вукосавлевич, министр культуры и информации Сербии:

Культура, песня и мелодия, на исконный ритм которых мы реагируем сердцем и с воодушевлением, объединяют нас – народы единой цивилизационной среды, разделенные историей и географией. Чем больше мы будем обращены друг к другу, тем будем богаче и сильнее перед различными вызовами. О сближающей роли международного форума для культур разных стран говорит в своем поздравлении и министр культуры Словакии.