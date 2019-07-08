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«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19

08 июля 2019 07:56
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Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» готовится к открытию. Фестиваль – главное культурное событие белорусского лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальное открытие форума состоится 11 июля, но первые аккорды праздника зазвучат именно сегодня, 8 июля.

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-1

Музыкальную программу откроют участники Международного детского конкурса. Уже сегодня вечером юные звездочки исполнят песню на родном языке.

«Из 21 страны ребята сегодня выйдут на сцену». «Славянский базар в Витебске» начинается с детского конкурса

Накануне состоялась жеребьевка. Участникам из 21 страны предложили выбрать лампы «Старика Хоттабыча» – именно в эту сказку приглашают артистов. Представительница Беларуси Ксения Галецкая сегодня выйдет на сцену 18-й, во второй конкурсный день она споет 19-й.

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-4

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-6

Ксения Галецкая, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019»:
Немного вначале было волнение, потому что я понимала, какой это груз ответственности. Все-таки ты уже не сам за себя, а за целую страну. Но мы упорно готовились и, надеюсь, проявится результат.

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-9

Ачи, певец, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Грузия):
Эти эмоции, эти искренние и слова, и выражения, и пение – это не дано, к сожалению, многим взрослым. Они живут, проживают эти 3-4 минуты. Это очень сложно. И мне, конечно, приятнее петь для них. Но судить их будет очень трудно.

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-12

По традиции, оценки жюри будет выставлять тайно. Имя победителя станет известно в середине недели. Заветную Лиру лучшему юному вокалисту вручат во время торжественного открытия «Славянского базара в Витебске» – 11 июля.

Культура и песня объединяют нас. В адрес организаторов «Славянского базара» поступают приветствия из разных уголков планеты

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-15

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-17

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-19

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-21

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19-23

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Ксения Галецкая # Ачи # Фотофакт

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