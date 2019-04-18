Новая жизнь с дыханием истории. Как изменится после реставрации усадьба Якуба Наркевича-Иодко?

Новости Беларуси. Каменное наследие. Во всем мире 18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест. В Минской области статус историко-культурной ценности имеют 663 объекта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Каменное наследие. Во всем мире 18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест. В Минской области статус историко-культурной ценности имеют 663 объекта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди них и усадьба, памятник архитектуры XIX века – дворец «Наднеман», что на Узденщине. В свое время это место было эпицентром научной жизни благодаря Якубу Наркевичу-Иодко.
Белорусский физик известен на весь мир своими исследованиями электричества, открытием метеорологической станции, вводом бесплатной медицины.
Сегодня в знаменитой усадьбе идет реставрация, здесь планируют создать музей.
Новая жизнь с дыханием истории в видеоматериале Вадима Смоляка.