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Новая жизнь с дыханием истории. Как изменится после реставрации усадьба Якуба Наркевича-Иодко?

18 апреля 2019 19:23
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Новости Беларуси. Каменное наследие. Во всем мире 18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест. В Минской области статус историко-культурной ценности имеют 663 объекта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новая жизнь с дыханием истории. Как изменится после реставрации усадьба Якуба Наркевича-Иодко?-1

Среди них и усадьба, памятник архитектуры XIX века – дворец «Наднеман», что на Узденщине. В свое время это место было эпицентром научной жизни благодаря Якубу Наркевичу-Иодко.

Новая жизнь с дыханием истории. Как изменится после реставрации усадьба Якуба Наркевича-Иодко?-4

Белорусский физик известен на весь мир своими исследованиями электричества, открытием метеорологической станции, вводом бесплатной медицины.

Новая жизнь с дыханием истории. Как изменится после реставрации усадьба Якуба Наркевича-Иодко?-7

Сегодня в знаменитой усадьбе идет реставрация, здесь планируют создать музей.

Новая жизнь с дыханием истории в видеоматериале Вадима Смоляка.

Новая жизнь с дыханием истории. Как изменится после реставрации усадьба Якуба Наркевича-Иодко?-10

Новая жизнь с дыханием истории. Как изменится после реставрации усадьба Якуба Наркевича-Иодко?-12

# История # Культура # Фотофакт

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